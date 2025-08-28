¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥Ñ¥±¥¿ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¸½ºß¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÊä¶¯¤ËÇ®¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤ä¥³¥â¤Î¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤é¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£

¤·¤«¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤Ïº¤Æñ¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÏÂ¾¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡Ê28¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

2022Ç¯¤è¤ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ñ¥±¥¿¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£

¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØTEAMTALK¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ïº£²Æ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼çÎÏ¤ò°ÜÀÒ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÌÏÍÍ¡£¤½¤ì¤Ç¤â5000Ëü¥Ý¥ó¥É¡Á6000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó99²¯±ß¡Á119²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤±¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¤òÇäµÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¤Þ¤ÀÀµ¼°¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤È¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¯¥ë¥¼¥Õ¥¹¥­¤¬Éé½ý¤·¤¿ÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Ñ¥±¥¿¤Ï¶¨µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

°ÜÀÒ¼Â¸½¤Ë¤Ïµð³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥¯¥É¥¥¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ñ¥±¥¿¤â¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¤«¡£