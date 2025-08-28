《デジタル庁の遠藤顧問が退官のご挨拶に来てくださいました。お世話になり、ありがとうございました！》

8月27日、Xにこう綴ったのは農林水産大臣の小泉進次郎氏（44）。この投稿には大臣室で撮影された、デジタル庁顧問・遠藤紘一氏（81）とのツーショットが添えられていた。

退官の挨拶をしに来たという遠藤氏のそばで、カメラ目線で笑顔を見せる小泉氏。しかし、この写真が物議を醸すことに――。

「写真では年長者の遠藤氏が立っていて、小泉氏は椅子に座ったまま。また、手前に《農林水産大臣 小泉進次郎》と書かれたネームプレートが置かれており、本来主役であるはずの遠藤氏よりも小泉氏のほうが目立ってしまう構図となっていました。

この前日には元デジタル大臣の平井卓也氏（67）も遠藤氏とのツーショットを公開していたのですが、小泉氏とは対照的に、きちんと立って遠藤氏と肩を並べて撮影していました。そのため、マナーの違いが浮き彫りになった形で、小泉氏のツーショットに対して、《遠藤さんを尊重しているようには見えない》とSNSで厳しい声があがっています」（全国紙記者）

小泉氏のツーショットの構図に違和感を抱いたXユーザーからは、ほかにもこんな声が寄せられている。

《本当にデジタル庁を退官する顧問へのお礼を表したいのなら、この構図はおかしい》

《ありがとうござました、という態度には見えませんが…》

《年長者への敬意など微塵もない》

《無礼に見えますなぁ》