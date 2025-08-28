後輩ボクサー・田中の写真に反応

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とそっくりな後輩ボクサーが話題になった。27日、井上本人がSNSで反応すると、ボクシングファンから驚きの声が続出した。

注目を浴びたのは井上と同じ大橋ジムに所属する後輩ボクサー・田中湧也の投稿だった。21日、54キロ契約の8回戦でリュー・チェン（中国）に4回TKO勝ちしている。

田中が公開したのは、試合前の控室でバンテージを巻いている写真。この横顔が、井上にそっくりだった。

井上もXで反応。投稿を引用する形で「一瞬俺がバンテージ巻いてるのかと思って1秒くらい変な感覚だったわ笑」と記すと、ファンからも多数の反響が集まった。

「ホントに頭が混乱した」

「本当に似すぎてますよね」

「似すぎで意味分かるまで30秒くらいかかった」

「どう見ても井上選手にしか見えないですwww」

「理解するのに10秒は必要でした」

「最初何言ってるか理解出来なかった」

「これもう本人やろ笑」

「これをまた井上尚弥がリポストしてるから余計に意味わからんくなるわw」

田中は井上の投稿に対し、「紛らわしい写真を失礼致しました！笑 康さんのバンテージデビュー戦です」と恐縮気味に反応した。井上は9月14日、愛知・IGアリーナで行われるWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との一戦へ向け調整を進めている。



（THE ANSWER編集部）