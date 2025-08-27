8月26日、朝のバラエティ番組『ラヴィット!』（TBS系）が放送され、ゲストにアイドルグループ「Aぇ!group」の末澤誠也が出演したのだが、番組中にみせた彼の思い切りの行動が話題となっている。

この日、番組では、人気企画『クイズビリビリオネア』がおこなわれた。伝説のクイズ番組『クイズ＄ミリオネア』風に、ある質問に対する答えを、4択のなかから見抜いて罰ゲームを防ぐために奮闘するというチーム戦だ。末澤は、若槻千夏、「相席スタート」の山添寛、「モグライダー」の芝大輔とともに3回戦に登場。「CDの売上枚数がダブルミリオンを達成していない曲はどれ?」というクイズに挑戦したのだが、そこで彼は驚きの言動に出たのだ。

「答えに苦戦した4人は、電話をした相手からヒントをもらう『テレフォン』を選択しました。そこで電話をかける役に名乗り出た末澤さんは、『先輩なんですけど、坂本くん』と、元V6の坂本昌行さんに電話すると宣言。しかし、突然の大先輩の名前に、スタジオにはどよめきが広がりました。火曜日レギュラーのSnow Man・佐久間大介さんも『朝早くかけちゃいけないって、先輩に』と、思わず止めに入る事態となったのです」（テレビ局関係者）

そんな反対を押し切り、「舞台で共演させていただいてから、かわいがっていただいて」と、何食わぬ顔で電話をかける末澤。すると、坂本はその電話に対応し、戸惑いながらもヒントを調べあげ、末澤に伝えたのだ。この一連の流れは、視聴者の間でも話題になった。同時に、Xでは「坂本くん」のワードが3位に浮上し、大御所アイドルの突然の電話出演に驚きが広がった。

《誠也くんが坂本くんに電話した情報だけ得て震えてる》

《事務所のオタクでも坂本くんちょっと怖いっての分かるんだよな》

《まさか坂本くんに電話かけるとはね..さすがすぎました》

怖いもの知らずの末澤の行動に、あ然とする声がやまなかったのだ。

「電話に対応した坂本さんに『いま何してるんですか』とMCの川島さんが尋ねると、坂本さんは『ラジオの収録中です』と答えました。トニセンの3人で出演するラジオ番組『S.I.N NEXT GENERATION』（JFN）の収録だったようです。それを聞いたスタジオもさらに、あ然。数秒間、誰も言葉が出ない沈黙の時間が流れました」（前出・テレビ局関係者）

MCの川島も「すいません、こんな大事になるとは思わなくて」と、思わず謝罪するほど大混乱が巻き起こった。芸能ジャーナリストは、先輩・後輩の2人の絆が発揮された瞬間だったと語る。

「2人は、2022年に上演されたミュージカル『THE BOY FROM OZ』で共演しています。同性の恋人同士を演じ、キスシーンまで披露した仲なんです。坂本さんは当時、事務所の後輩とは初共演だったようで、『ボケると全部、突っ込んでくれる』と末澤さんのことを信頼していて、今回もそんな関係から、“電話共演”が実現したのでしょう」

周囲が驚くほど、固い結束があったようた。