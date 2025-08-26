◇イングランド・プレミアリーグ第2節 リバプール3ー2ニューカッスル（2025年8月25日 ニューカッスル）

リーグ連覇を狙うリバプールは25日、敵地ニューカッスル戦で3ー2と勝利。数的有利な状況のなか2点差を追いつかれ後半アディショナルタイムに突入すると、土壇場で16歳のFWエングモハが劇的な決勝弾。アーセナル、トットナムと並んで開幕2連勝を飾った。日本代表MF遠藤航（32）は1点リードを奪った終了間際に途中出場し、歓喜の瞬間をイレブンと分かち合った。

試合は序盤から押し込まれ劣勢の展開が続いたが前半35分、MFフラーフェンベルクの豪快な右足ミドルシュートで先制。24年4月のフルハム戦以来、1年4カ月ぶりという値千金の一発が飛び出すと流れが一変。同アディショナルタイム、前半から存在感を放っていた相手FWゴードンがDFファンダイクへの危険なタックルで一発退場となった。

後半1分にはFWエキティケが開幕から2戦連発となる追加点。数的有利な状況のなか2点のリードを奪うも後半12分に1点を返されると、勝利を“目前”とした同43分にFWオスラに被弾。

土壇場で追いつかれてしまうも後半アディショナルタイム、右サイドFWサラーからのクロスをMFソボスライが絶妙スルー。フリーとなっていた途中出場のFWエングモハが劇的なゴールを決めて開幕2連勝。プレミアリーグらしいエキサイティングな一戦を制した。