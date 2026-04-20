ブライアン・ナウエル・スアレスをKOさせたベンジャミン・ウィテカー（左）【写真：ロイター】THE ANSWER

ライトヘビー級10回戦 海外ボクシングで衝撃KOが誕生

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間18日、英国リバプールでのライトヘビー級10回戦に英選手が出場した
  • 第1ラウンド残り1分を切ってから強烈な左ボディー、右をヒットさせKO勝ち
  • 海外ファンからは「美しい一撃」「文句なしの一撃」といった声が上がった
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