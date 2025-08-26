26Ç¯WBC¡¡ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¥Í¥È¥Õ¥ê¤¬ÆüËÜ¹ñÆâÆÈÀêÊü±Ç¸¢³ÍÆÀ ¡ÈÆ±»þÊüÁ÷¡É¤Ïº¤Æñ
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò¡¢ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£26Æü¤Ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤¬WBCÁ´47»î¹ç¤òÆÈÀê¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢²áµî5Âç²ñ¤ÇÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹Ìîµå¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ö¹õÁ¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬½±Íè¤¹¤ë¡£26Ç¯WBC¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤È¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡×¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÇÃæ·Ñ¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÎÆüËÜ¡½ÊÆ¹ñÀï¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬42¡¦4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¡¢Ê¿Æü¸áÁ°¤Ë°ÛÎã¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀïÁ´7»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â40¡óÄ¶¤¨¡£ÆüËÜÁí¿Í¸ý¤ÎÌó75¡ó¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇWBC¤òÀ¸»ëÄ°¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Êü±Ç¸¢ÎÁ¤Ï¹âÆ¤Î°ìÅÓ¡£23Ç¯¤Ï17Ç¯Âç²ñ¤Î3ÇÜ¶á¤¤Ìó30²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤¬Å±Âà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÂç²ñ¸å¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤â¿ôÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¡£½áÂô¤Ê»ñ¶â¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁüºîÉÊ¤âÀ©ºî¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Àª¤¤¤¬¡¢ÆüËÜÌîµå³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤ò´Þ¤á¤¿Á´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÇÈµÚ¡£»ëÄ°¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¹ñÆâ¤ÎÌîµå¿Íµ¤¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÏÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¼Ô¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È½¼¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦°æ¾å¾°Ìï¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Î¤ß¤ÇÃæ·Ñ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕÍ½Áª¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£WBC¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£º£²ó¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊüÁ÷¤Î¤¢¤êÊý¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊ¸²½¤ò½Å»ë¤·¤¿NPB¤âÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÆ±»þÊüÁ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤È¤ÎÆ±»þÊüÁ÷¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£26Ç¯Âç²ñ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢¦¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥¹¥¬¥È¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Æ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡£97Ç¯ÀßÎ©¡£07Ç¯¤ËÆ°²èÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¡¢15Ç¯¤ËÆüËÜ¿Ê½Ð¡£±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÄê³Û¤Ç¸«ÊüÂê¤È¤·¤¿»ö¶ÈÀïÎ¬¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢190°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï24Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë²ÃÆþ¼Ô¤¬1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Ï3²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÆÈ¼«À©ºî¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£