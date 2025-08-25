県岐阜商は4強入りで日本中の感動を呼んだ

感動の余韻は残っている。第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦が行われ、沖縄尚学が日大三（西東京）を3-1で下して夏の初優勝を決めた。数々のドラマが展開された中でも、公立校の強豪・県岐阜商の4強は大きな話題に。同時に、昨年の“台風の目”となった高校を思い出すファンも多かったようだ。

今夏の県岐阜商は3回戦で強豪の明豊（大分）を破り、準々決勝では春夏連覇を狙う横浜（神奈川）を延長11回タイブレークの末に8-7でサヨナラ勝利。日本中の感動を呼んだ。準決勝では日大三に延長戦の末に敗れたが、やはり優勝候補相手に死闘を演じた。

県岐阜商の躍進に、昨夏の大社（島根）を重ねる高校野球ファンも続出した。32年ぶりに出場した大社は、初戦で同年の選抜準優勝の報徳学園（兵庫）を撃破し、2回戦では創成館（長崎）に勝ち、107年ぶりの2勝目マークした。続く早実（西東京）には延長11回タイブレークの末に惜敗したが、ベスト8入りした「公立の星」として旋風を起こした。

SNSでは県岐阜商の躍進で、昨年の大社を思い出したファンも多く、「地区のレベルがどんどん上がる」「重なったなぁ」「勇気をもらえる」「醍醐味はジャイキリ」「めっちゃ思い出す」「記憶に残るチーム」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）