¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¡¢´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡Ö¤Ê¤¼¤¤¤Ä¤â¡¢´³¾Ä¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Îß·×20ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ãø¼Ô¡¢ÎÓ·òÂÀÏº»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ø¤Ê¤¼¤«´³¾Ä¤µ¤ì¤ë¿Í »×¤ï¤º´³¾Ä¤·¤Æ¤ë¿Í ¤¢¤Î¿Í¤È¡Ö¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤òÊÝ¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡Ù¤«¤é¡Ö¤·¤ó¤É¤¤Áê¼ê¡×¤¬¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¿Í¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤·»Ï¤á¤Ê¤¤
»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¸Æ¤Ó¿å¡×¤Ë¤Ê¤ê¡Ö´³¾Ä¡×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤è¤¯È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Á¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î°ìÌÌ¤ä¡¢±£¤ì¤¿²ÄÇ½À¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤¦¤ì¤·¤¤È¯¸«¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Àª¤¤¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ËÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Í¤¨Ê¹¤¤¤Æ¡ª ÂçÈ¯¸«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£»ä¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¡×
Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢»×¤ï¤º¤Ä¤Ã¤³¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Öº£º¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡© ·¯¤Ï¼«Í³²á¤®¤Æ¡¢ËèÆü¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¡£¤À¤¤¤¿¤¤·¯¤Ï¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¤¤Ä¤¤»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿·È¯¸«¤Î´î¤Ó¤Ï¾ÃÌÇ¡£¤«¤Ê¤ê¤¦¤«¤Ä¤Ê¸Æ¤Ó¿å¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤È¼«Ê¬¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¨Êý¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬É¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤Ê¤É¤Î¶á¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤òÁê¼ê¤¬Àè¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµËÉÈ÷¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ìÎãµó¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·È¯¸«¤ÎÆâÍÆ¤¬¡Ö²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÅ¦¤Þ¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¶Ð¤á¿Í¤è¤ê¤â¼«±Ä¶È¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤Î»Å»ö¤è¤ê¤â¡û¡û¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡£Å¾¿¦¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¡×
¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡© ¤³¤ì¤«¤é¶µ°éÈñ¤ä¤é²¿¤ä¤é¤Ç¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÇ¯¼ý¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¤·¡£¤¤¤¤Ê¤êÌ¯¤ÊÌ´¡¢¸ì¤é¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×
¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢Àª¤¤¤òºï¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¸Æ¤Ó¿å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦½ñ¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀª¤¤¤¬ºï¤¬¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¤·Êý¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤ë
¤½¤ÎÏÃ¤·Êý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ì¤Ä»öÎã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
»ä¤È¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°Ãæ¤Ë¿·È¯¸«¤Î¤¢¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤Æ¤â¤é¤¦ºî¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸«¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Ã¤È¡¢²ÈÂ²¤Ëº£¤¹¤°¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡ª ¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡ª¡×
¤È°Õµ¤¹þ¤à¤ªµÒÍÍ¤Ë»ä¤«¤é¤µ¤é¤ËÌä¤¤³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Æü¤ÎÈ¯¸«¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ó¤ÊÌä¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏÆ¶»¡¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¸À¤¤Êý¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤ÎÆóÎã¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Øº£º¢¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¡¢Á°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª ¤½¤¦¤«¡¢¼«³Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤ï¤«¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×
¡ÖËÍ¡¢¶Ð¤á¿Í¤è¤ê¼«Í³¶È¤¬¸þ¤¤¤Æ¤Æ¡¢º£¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤è¤ê¡û¡û¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¡£·¯¤«¤é¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤ë¡© ËÍ¤Î¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢º£¤Î»Å»ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤¦¤«¡¼¡¢µ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¤«¡×
Áê¼ê¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¡©¡×¤È¡¢Ìä¤¤³Ý¤±¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾õ¶·¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬ÀµÞ¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢Ê¿ÏÂÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤Ê¤¼¤«´³¾Ä¤µ¤ì¤ë¿Í¡¡»×¤ï¤º´³¾Ä¤·¤Æ¤ë¿Í¡¡¤¢¤Î¿Í¤È¡Ö¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤òÊÝ¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë