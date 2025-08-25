日大アメフト有志の会が２部リーグ所属に不服で仲裁申し立て…甲子園ボウルまで最短２年要し、３年生以上は夢途絶える

６月１７日の関東学生アメリカンフットボール連盟理事会で、新規加盟が認められた「日大アメリカンフットボール有志の会」の選手が、２部リーグ所属となった件を不服とし、日本スポーツ仲裁機構（ＪＳＡＡ）に仲裁申し立てを行うことが２４日、分かった。申立書は２６日にも提出される見通し。有志の会は、不祥事のため廃部となった日大アメフト部の後継組織で、問題に関与していない元部員、新入生の受け皿として２４年５月から活動している。

申し立ては主に２つで、２部所属の取り消しと、１部リーグ所属とすること。理由について、２部では大学日本一を決める甲子園ボウル出場には最短でも２年を要するため、不祥事に関係のない３年生以上の選手が出場できず、夢が絶たれるなどとしている。

また、競技力なども考慮して２部所属とされたが、今年５月の公開試合では、昨年の関東リーグ優勝、甲子園ボウル準Ｖの法大を４１―０で破るなど競技力は高い。２部所属選手とは体格差もあり、けがのリスクも考えられるとしている。

甲子園ボウル２１度制覇の名門・日大アメフト部は、２３年８月５日に部員の１人が覚醒剤取締法違反および大麻取締法違反の疑いで逮捕され、同日に無期限活動停止に。その後、複数名の部員が違法薬物所持・使用の疑いで逮捕された。大学側は、同１１月に廃部を決定し、２４年２月には関東学生連盟を脱退していた。ある３年生部員はこの日までに「日本一になるために日大に入りました。２部と聞いた時は辞めようと思いましたが、光があるのなら」と悲痛な思いを口にした。

◆日大アメフト部の不祥事の経緯

▽２２年１１月 部員が大麻使用を自己申告。

▽２３年８月５日 覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反の疑いで３年生部員を逮捕。部は同日から無期限活動停止し、学生寮も閉鎖された。

▽同１０月１６日 麻薬特例法違反容疑で新たに部員が逮捕。

▽同１１月２８日 日大はアメフト部の廃部方針を決定。

▽２４年２月１５日 関東学生連盟から脱退。

▽同５月１７日 後継組織「アメリカンフットボール有志の会」が発足。

▽２５年２月１９日 関東学生連盟に再加盟を申請。

▽同年６月１７日 関東学生連盟の新規加盟が認められる。所属は２部リーグ。

◆関東学生リーグ １部リーグのＴＯＰ８とＢＩＧ８、２部リーグ（Ａブロック、Ｂブロック）、３部リーグ（ＡブロックからＤブロック）、医科歯科リーグなどからなる。甲子園ボウルに出場できるのはＴＯＰ８の上位３校。２部リーグのチームが甲子園ボウルに出場するためには、１部リーグと２部リーグの入れ替え戦に勝利し、１部リーグのＢＩＧ８に所属。翌年のＢＩＧ８で１位か２位に入り、ＴＯＰ８とＢＩＧ８の入れ替え戦で勝利し、翌々年にＴＯＰ８に所属し、上位３校に入ることが必要となる。