桑原は岡本和真の打席で好守を連発

■DeNA 4ー2 巨人（24日・東京ドーム）

再三の美技でチームを救った。DeNA・桑原将志外野手は24日、東京ドームで行われた巨人戦に「2番・中堅」で先発出場。二塁打になりそうな打球をダイビングキャッチしてアウトにするなど好守を連発。「残念そこは桑原」「何回も見たくなる」「恐ろしいまでの球際の強さと嗅覚」と称賛の声が送られた。

桑原が、宙を舞った。DeNAが4-1とリードして迎えた6回、先頭の岡本和真内野手が捉えた打球は左中間を割って二塁打になりそうな打球だった。しかし、桑原が爆走して落下点の近くまで到達すると、ダイビングしてグラブに収めた。マウンドの竹田祐投手も拍手して讃え、DeNAファンからも大歓声が起きた。

これだけで終わらなかった。8回からは左翼に守備位置を変えると、2死一塁で打席には再び岡本。またもヒット性の打球が飛んだが、桑原がキャッチして反撃の芽を摘んだ。その後、チームは9回に1点を返されたものの4-2で勝利した。

DeNAの東京ドームでのレギュラーシーズンはこの日が最終戦。“最後”に魅せた桑原の好守には「相変わらずすごい守備してる」「流石に抜かれたと思った、WBCで枠があれば外野の守備固めに使いたいレベルのプレー」「このプレーができるから桑原は欠かせない」「守備での貢献度を考えると3割打者と同じくらいの価値がある」とDeNAファンが讃えた他、「これ取られるんえぐいな……」「お手上げです」と巨人ファンも脱帽していた。（Full-Count編集部）