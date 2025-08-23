全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、香川・高松空港のうどんの店『はやし家製麺所高松空港店』です。

【高松空港】

LCC路線の拡大により、更に身近になった高松空港。ド定番の讃岐うどんはもちろん、通販では販売していない四国限定のお土産も！

うどんの香り、味わいを鮮明に

うどん処香川県の空港で“うまい”と評判なのが、『はやし家製麺所』だ。おすすめだという「塩ぶっかけ」はダシに醤油を使わないことで、ダシ本来の香りを強調。よりうどんの香り、味わいを鮮明に感じられる。

塩ぶっかけ700円

『はやし家製麺所高松空港店』

［住所］1階到着ロビー

［電話］070-5515-0884

［営業時間］8時〜20時（19時45分LO）

［休日］無休

撮影、取材／編集部

※2025年4月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

