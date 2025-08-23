香川の空港で食べたい讃岐うどん 醤油を使わない「塩ぶっかけ」がシンプル旨い！
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、香川・高松空港のうどんの店『はやし家製麺所高松空港店』です。
【高松空港】
LCC路線の拡大により、更に身近になった高松空港。ド定番の讃岐うどんはもちろん、通販では販売していない四国限定のお土産も！
うどんの香り、味わいを鮮明に
うどん処香川県の空港で“うまい”と評判なのが、『はやし家製麺所』だ。おすすめだという「塩ぶっかけ」はダシに醤油を使わないことで、ダシ本来の香りを強調。よりうどんの香り、味わいを鮮明に感じられる。
塩ぶっかけ700円
『はやし家製麺所高松空港店』
［住所］1階到着ロビー
［電話］070-5515-0884
［営業時間］8時〜20時（19時45分LO）
［休日］無休
※2025年4月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
