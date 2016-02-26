『うどん県』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
具なしで塩だけで味付けした、究極にシンプルなおにぎりとのこと
Jタウンネット
おとなの週末Web
盛り塩の代わりに「鳥よけ」として盛られていたという
プレジデントオンライン
「すいたくなったらうどんを吸うよ」という標語のポスター
共同通信
また、2008年のイベントを皮切りに「年明けうどん」も定着しつつあるそう
オトナンサー
「うどん県高松市朝日町」などと表示するなか、小豆島だけ「香川県」に
シンプルで昔ながらの味を目指した香川県産だからこその味わい
Walkerplus
友近の出身地で、やたらと「友近の友達」につながる人が多い
NEWSポストセブン
「認知度が高いイメージがある」などの理由で「茨城＝納豆」
マイナビ学生の窓口
香川県の企業が生んだ「うどん県民のため」の新たなグッズ
見た目はそっくり、引っ張ると弾力性やコシの強さが伝わり表面も粉っぽい
茹でたうどんに食べるラー油、卵1つ、青ネギ少々、醤油少々を混ぜるだけ
おたくま経済新聞
烏龍茶を使用することで、即席とは思えない奥深さを感じる味わいだと筆者