この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【オーナー必見】オーラe-powerの意外と知らない機能ナビ設定」と題した動画で、元電機エンジニアたかさんがAURAオーナー向けにナビ設定の便利技8選を徹底解説した。



動画冒頭、たかさんは「今の音声検索、携帯の方でも同じ目的地が入っています。カープレイをよりよく使った方が、ナビゲーションもちょっと使いやすいのかな」と、スマートフォン連携の重要性を強調。CarPlayやAndroid Autoを活用するだけで、目的地検索やGoogleマップの音声案内がシームレスに連動し、「CarPlayをよりよく使った方が、ナビゲーションも使いやすい」と利用をすすめた。



続いて「見逃せないのが2画面表示！」とアピール。地図を2Dと3Dで同時表示し「片側は全体を表示、3Dの方は細かい詳細を見れるので、目的地までのルートがだいぶ見やすくなる」と提案した。2画面それぞれの拡大率も簡単に調整でき、自分の好みにカスタマイズ可能とも解説。「この2画面表示はかなりおすすめ。メーターの方でも設定が反映されます」と具体的な便利ポイントもフォローしている。



また意外と知られていない「経由地の到着時間表示」についても、「赤フラッグで到着時間がリンクしているので、非常に利便性が高いというような話」と言及。メーターディスプレイとも到着時間が連動し、シンプルな操作で複数地点への到着予想が把握できると強調した。



このほかガイド音声・ホーム画面・オーディオソースバー・音質などのカスタマイズ方法も丁寧に紹介。「こういったナビ機能っていうのは、知ってるか知らないかっていうだけの話。覚えておけば必ず役立つ時が多分来る」とオーナー必見の隠れ技を数多く披露してくれた。



動画の締めくくりでは「もしこういう機能知らない、もっとAURAのナビ機能でこういうのありますか、みたいな疑問点あったらコメントに残して」と視聴者に呼びかけ。最後に「ナビ機能のGoogle検索」について“あまり出番はないかも”という本音も付け加え、エンディングとなった。