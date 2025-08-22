元電機エンジニアが徹底解説！「知らなきゃ損するAURAナビ設定８選」にユーザー驚愕！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【オーナー必見】オーラe-powerの意外と知らない機能ナビ設定」と題した動画で、元電機エンジニアたかさんがAURAオーナー向けにナビ設定の便利技8選を徹底解説した。
動画冒頭、たかさんは「今の音声検索、携帯の方でも同じ目的地が入っています。カープレイをよりよく使った方が、ナビゲーションもちょっと使いやすいのかな」と、スマートフォン連携の重要性を強調。CarPlayやAndroid Autoを活用するだけで、目的地検索やGoogleマップの音声案内がシームレスに連動し、「CarPlayをよりよく使った方が、ナビゲーションも使いやすい」と利用をすすめた。
続いて「見逃せないのが2画面表示！」とアピール。地図を2Dと3Dで同時表示し「片側は全体を表示、3Dの方は細かい詳細を見れるので、目的地までのルートがだいぶ見やすくなる」と提案した。2画面それぞれの拡大率も簡単に調整でき、自分の好みにカスタマイズ可能とも解説。「この2画面表示はかなりおすすめ。メーターの方でも設定が反映されます」と具体的な便利ポイントもフォローしている。
また意外と知られていない「経由地の到着時間表示」についても、「赤フラッグで到着時間がリンクしているので、非常に利便性が高いというような話」と言及。メーターディスプレイとも到着時間が連動し、シンプルな操作で複数地点への到着予想が把握できると強調した。
このほかガイド音声・ホーム画面・オーディオソースバー・音質などのカスタマイズ方法も丁寧に紹介。「こういったナビ機能っていうのは、知ってるか知らないかっていうだけの話。覚えておけば必ず役立つ時が多分来る」とオーナー必見の隠れ技を数多く披露してくれた。
動画の締めくくりでは「もしこういう機能知らない、もっとAURAのナビ機能でこういうのありますか、みたいな疑問点あったらコメントに残して」と視聴者に呼びかけ。最後に「ナビ機能のGoogle検索」について“あまり出番はないかも”という本音も付け加え、エンディングとなった。
動画冒頭、たかさんは「今の音声検索、携帯の方でも同じ目的地が入っています。カープレイをよりよく使った方が、ナビゲーションもちょっと使いやすいのかな」と、スマートフォン連携の重要性を強調。CarPlayやAndroid Autoを活用するだけで、目的地検索やGoogleマップの音声案内がシームレスに連動し、「CarPlayをよりよく使った方が、ナビゲーションも使いやすい」と利用をすすめた。
続いて「見逃せないのが2画面表示！」とアピール。地図を2Dと3Dで同時表示し「片側は全体を表示、3Dの方は細かい詳細を見れるので、目的地までのルートがだいぶ見やすくなる」と提案した。2画面それぞれの拡大率も簡単に調整でき、自分の好みにカスタマイズ可能とも解説。「この2画面表示はかなりおすすめ。メーターの方でも設定が反映されます」と具体的な便利ポイントもフォローしている。
また意外と知られていない「経由地の到着時間表示」についても、「赤フラッグで到着時間がリンクしているので、非常に利便性が高いというような話」と言及。メーターディスプレイとも到着時間が連動し、シンプルな操作で複数地点への到着予想が把握できると強調した。
このほかガイド音声・ホーム画面・オーディオソースバー・音質などのカスタマイズ方法も丁寧に紹介。「こういったナビ機能っていうのは、知ってるか知らないかっていうだけの話。覚えておけば必ず役立つ時が多分来る」とオーナー必見の隠れ技を数多く披露してくれた。
動画の締めくくりでは「もしこういう機能知らない、もっとAURAのナビ機能でこういうのありますか、みたいな疑問点あったらコメントに残して」と視聴者に呼びかけ。最後に「ナビ機能のGoogle検索」について“あまり出番はないかも”という本音も付け加え、エンディングとなった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
e-power日本一チャンネルプロ（自称）のこと元電機エンジニアたかですe-powerプロ（自称）が日産のe-powerを起点に車のレビュー！購入検討者の視点でいい所、微妙な所しっかりとお伝えしていきます日産車に限らず自分に合った車を選びましょう！