¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¹Ã»Ò±à¤Ë·ã¿ÌÁö¤ë¡ª ºò²ÆÍ¥¾¡¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¡õ½àÍ¥¾¡¡¦´ØÅìÂè°ì¤é¶¯¹ë¹»¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ´ÌÇ
8·î19Æü¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡ÊÂè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ë½à¡¹·è¾¡¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ¶Âç·ãÀï¤Ë¡ª¡¡2024Ç¯Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¹»¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢Æ±Âç²ñ¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡¦´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Í¥¾¡ÍÎÏ¤È¤ÎÁ°É¾È½¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥Áー¥à¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÇÔÂà¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡ÚTVer¡Ûµå»Ë¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤Âç·ãÀï¡ª¡¡½Õ²¦¼Ô¡¦²£ÉÍ¤Î9²óÎ¢¡ÈÆâÌî5¿Í¥·¥Õ¥È´ñºö¡É¡õ8¶¯Í£°ì¤Î¸øÎ©¹»¡¦¸©´ôÉì¾¦¤Î±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ìー¥¯¶Ã°ÛÅªÇ´¤êÂÇÀþ¤Ë¹Ã»Ò±à¤É¤è¤á¤¯
½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢½Õ¤ä²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¡¦½àÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Áー¥à¤Ð¤«¤ê¡£Âè1»î¹ç¤Ë¤Ï2024Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à²¦¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¡¢Âè2»î¹ç¤Ë¤ÏÆ±Âç²ñ½àÍ¥¾¡¹»¡¦´ØÅìÂè°ì¡¢Âè3»î¹ç¤Ë¤Ï2025Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÊÂè97²óÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ë²¦¼Ô¡¦²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢Âè4»î¹ç¤Ë¤Ï1977Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à²¦¼Ô¡¦ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î4¹»¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦µþÅÔ¹ñºÝ¤Ï¡¢1²óÉ½¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢2²óÎ¢¤Ç3Ç¯À¸¥¨ー¥¹¡¦À¾Â¼°ìµ£Åê¼ê¤¬»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤Ë¹¶¤á¤¿¤Æ¤é¤ì¡¢Ì£Êý¤Î¥ß¥¹¤Ê¤É¤Ç5ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¡£8¡¦9²óÉ½¤ËÆÀÅÀ¤¹¤ë¤âµÚ¤Ð¤º¡¢4ÂÐ11¤Ç»³Íü³Ø±¡¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤³¤½²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤´ØÅìÂè°ì¤Ï¡¢4²óÉ½¤ËÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤«¤éÀèÀ©¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î²ó¤ÎÎ¢¤Ç1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·Â³¤¯5²óÉ½¤Ë¡¢2Ç¯À¸4ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊÁª¼ê¤¬Âç²ñÂè9¹æ¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÆüÂç»°¥êー¥É¤Î¤Þ¤Þ6²ó°Ê¹ß¤ÏÎ¾¹»ÌµÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤À¡£´ØÅìÂè°ì¤Ï¡¢8²óÎ¢¤Ë°ìÂÇÆ±ÅÀ¤ÎËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢3ÂÐ5¤ÇÆüÂç»°¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
Âè3»î¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¶þ»Ø¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤¥Ù¥¹¥È¥²ー¥à¤Ë¡ª¡¡»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡¢º£Âç²ñ7ÅÙÌÜ¤Î±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ìー¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿10²óÉ½¤Ë²£ÉÍ¤¬3ÅÀ¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ó¤ÎÎ¢¤ÎËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë3Ç¯À¸£¶ÈÖ¡¦¾®ÁùÎÇÌéÊá¼ê¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£11²óÉ½¤òÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿²£ÉÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¸©´ôÉì¾¦¤Ï£²¥¢¥¦¥È¤«¤é£´ÈÖ¡¦ºä¸ýÏ©ÊâÁª¼ê¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¡£·ãÆ®¤Ï7ÂÐ8¤Ç²£ÉÍ¤¬ÇÔËÌ¤·¡¢½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ÎÌ´¤ÏÀä¤¿¤ì¤¿¡£
¶áµ¦²¦¼Ô¡¦ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ï¡¢2²óÉ½¤Ç²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢3²óÎ¢¤Ë3Ç¯À¸£·ÈÖ¡¦耼¸¶ÂçÎéÊá¼ê¤¬Âç²ñÂè10¹æ¤Î¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ£±ÅÀº¹¤Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¡¢²Æì¾°³Ø¤Î2Ç¯À¸¥¨ー¥¹¡¦ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¤«¤é1ÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î3Ç¯À¸¥¨ー¥¹¡¦ÌÚ²¼ÂëÂçÅê¼ê¤âµ¤Ç÷¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢£±ÅÀ¤òÁè¤¦ÇòÇ®¤ÎÅê¼êÀï¤Ï£²ÂÐ£±¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç»¶¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡ÍÎÏ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Áー¥à¤¬¤¹¤Ù¤ÆÇÔÂà¤·¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£X¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»Ìîµå½à¡¹·è¾¡¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ¶Âç·ãÀï¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖËÜÅö¡¢²£ÉÍ¡¢´ØÅìÂè°ì¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤¬Éé¤±¤¿¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡¼ÂÎÏ¤È»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ËâÊªÀäÂÐ¤ª¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤Î4¹»¤¬1Æü¤ËÁ´¹»ÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¿Í¤¤¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤1Æü¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Áー¥à¤¬¡Ä¡ÄËÜÅö¡¢¹â¹»Ìîµå¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤¼Ô¤¬¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ä¼Ô¤¬¶¯¤¤¹â¹»Ìîµå¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½à¡¹·è¾¡¤Î³Æ»î¹ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢8·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£