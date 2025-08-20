「ロッキーズ４−１１ドジャース」（１９日、デンバー）

ドジャースが先発全員１８安打、１１得点の猛攻で圧勝した。

大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場。二回の第２打席で１２日・エンゼルス戦以来、６試合ぶりの４４号ソロを放った。

この日、ナ・リーグ本塁打王を争うフィリーズのシュワバーがマリナーズ戦で４４号を放ったが、これに並んだ。

大谷は初回の第１打席は三邪飛、２−０の二回はコールの移籍後初アーチとなるソロで３−０として２死走者なしで迎えた大谷の第２打席。カウント１−１からの３球目、内角１３２キロのスライダーをとらえた低い弾丸ライナーが右中間フェンスを越えた。

三回２死一、二塁の第３打席は四球、六回先頭の第４打席は二ゴロだった。７−４の七回は１点を追加しなお１死一、三塁で第５打席を迎え一ゴロ。三塁走者が生還し打点を挙げた。その後、ベッツ、スミスが連打し、大谷が１０点目の生還を果たした。九回１死一塁の第６打席は三飛だった。

チームは初回にフリーマン、テオスカーの連続適時二塁打で２点を先制。二回にはコール、大谷のソロで２点を追加した。三回にも５安打を集中して３点を加えるなど終始相手を圧倒。七回にベッツの左前打で先発全員安打となった。

大谷はこの日、５打数１安打２打点、１本塁打２得点。今季通算打率・２８４、４４本塁打、８３打点とした。

大谷は次戦、２０日のロッキーズ戦で今季１０度目の先発登板に臨む。