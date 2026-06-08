◆米大リーグドジャースエンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１０連戦ラストの試合中に“腕立て伏せ”を披露する珍場面があった。２点を追う３回１死の第２打席。大谷は右腕ソリアーノの低めの９６・３マイル（約１５５キロ）シンカーを捉え、右前に打球速度１１２・３マイ