ドジャースの大谷翔平選手は7試合ぶりの11号ホームラン。さらに、山本由伸投手が会心のピッチングで6勝目をあげました。ドジャースは6日（日本時間7日）、ホームでエンゼルスと対戦。中5日で先発マウンドに立った山本は初回、2アウト1塁の場面で、センターへの大きなフライ…かと思いきや、パヘスがキャッチできず、タイムリースリーベースとなり先制点を許します。その裏、1番・指名打者の大谷は第1打席。打球は高くバウンドし、