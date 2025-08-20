米野球殿堂入りを果たした元シアトル・マリナーズのイチロー（51）。表彰式典の前日に開かれた記者会見で、野球人生における「一番の思い出」を聞かれると、意外にも「高校時代の寮生活」と答えた。当時を知る後輩部員が、とてつもなく厳しかったという、その実態を明かした。

＊＊＊

【写真を見る】“ゴミ箱正座”だけではなかった… イチローも苦しんだ「野球部のヤバ過ぎるルール」とは？

「これ以上の地獄はない」

イチローの米野球殿堂入りは、アジア人として初めての歴史的快挙だ。表彰式典は現地時間の7月27日、米野球殿堂博物館が立つニューヨーク州のクーパーズタウンで開催された。

「英語で19分間のスピーチを披露し、大いに聴衆を沸かせました。キャリアを振り返りながら、かつてのチームメイトや球団関係者、妻の弓子さん（59）らに感謝の気持ちを伝えた。華やかな式典にふさわしく、終始明るい話をしていましたね。最後は笑みを浮かべて“この場に立っていることは素晴らしい夢を見ているようだ”と締めくくりました」（スポーツ紙記者）

一方、表彰式典の前日に同地で開催された記者会見では、イチローは英語による質問に通訳を介して日本語で答えた。

「データ分析に偏りがちな昨今の野球界に対して、選手が頭を使って考える重要性を訴えるなど、深みのある話をしていました。驚いたのは、高校時代の寮生活を肯定的に語ったこと。冷静沈着なイチローには洗練されたイメージがあり、根性論が幅を利かせた時代の暑苦しい集団生活なんて、本人には“黒歴史”だろうと思ってましたから」（同）

イチローは名古屋市にある愛工大名電高出身。甲子園には2年生の夏と3年生の春に出場した。記者会見では、全野球部員で寝食を共にしていた当時の暮らしぶりについて、

「これ以上の地獄はないという経験は、高校の2年半でした。困難が生じた時は、あの頃の寮生活を思い出すことが多い」

こう述べて自身の「支えになっている」と振り返った。さらには、

「この経験は勧められないし、今の時代にできるわけもないんですけど」

と、断りながらも、次のように語った。

「（最近の子どもたちは）両親や先生、指導者など、周りのみんなが優しい。これだと社会人になって壁にぶつかった際、どう乗り越えていくのだろうか」

1年生は風呂もシャワーも禁止

地獄とまで言わしめた寮生活とは一体、どのようなものだったのか。

「私がいた時の上下関係もすさまじかったのですが、イチローさんが在籍していた頃はもっと過酷だったと聞いています」

そう話すのは、イチローより4学年下だった元野球部員だ。

「自分の体験で言えば、まず、1年時に風呂とシャワーの使用を禁止されていたのが辛かった。汚れた体を冷たい水道水で洗うんです。とにかく上級生は絶対的な存在で、下級生は目を合わせることすら許されない。寮内では彼らの顔を見ないようにと、常に下を向いて歩いていました。話しかけられた時には、語尾に“です”を付けて返事をするのがルール。だから“ボールを取ってくるです！”などと、おかしな日本語を使っていましたよ」

深夜に鉄拳制裁は日常茶飯事

無論、体罰も日常茶飯事だった。

「グラウンドにボールが落ちていただけで、下級生は深夜に集合させられ、鉄拳制裁を受けます。さらにキツかったのは伝統の『ゴミ箱正座』でした。上級生の虫の居所が悪いと、金属製のゴミ箱の上に何時間も正座させられる。最悪の場合、朝まで続けさせられることもあり、そうなると金属の縁がスネの肉にめり込んで、血が垂れてきます。どれだけ野球がうまかろうと先輩方は容赦なかったので、イチローさんも絶対に経験しているはず」（前出の元野球部員）

他にも、1年生は食事の際に醤油を使ってはいけないなど、不条理のオンパレードだったという。

当時、愛工大名電高の監督を務めていたイチローの恩師、中村豪（たけし）氏（83）はこう語る。

「入学後、すぐに夏の県大会でベンチ入りしたイチローは上級生からやっかまれ、イビられました。そこで私は2学年上の先輩キャッチャーに“チームにとって大切なイチローを守れ”と、ボディーガード役を命じた。とはいえ、寮生活は大変だったと思います。よくぞ3年生になるまで辛抱してくれた。今や殿堂入りまで果たしてくれて感無量です」

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載