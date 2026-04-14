左腕ピーターソンのシンカーが右背中付近に直撃【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、第1打席で死球を受けた。昨年から続く連続試合出塁を「47」に伸ばし、日本人記録をさらに更新した。3試合連続の先頭打者本塁打が期待された初回の第1打席だった。左腕ピーターソンの3球目のシンカーが右背