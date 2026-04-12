イチロー氏を一目見ようと試合前に登場マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の銅像が完成し、10日（日本時間11日）に本拠地のT-モバイルパークで除幕式が行われた。式典にはケン・グリフィーJr.氏らOBだけでなく、現役選手も登場。カメラを回す姿が発見され「可愛い!!」「イチローさんのこと大好き」とファンを笑顔にしている。式典には、すでに同球場に銅像が設置されているマリナーズのレジェン