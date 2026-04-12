イチロー氏へ「ごめんよ」…愛ある反応で謝罪ヤンキースのイチロー氏への“イジリ”が話題を呼んでいる。10日（日本時間11日）、マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の銅像が完成し除幕式が行われた。そこで飛び出したジョークにヤンキース球団が即反応。イチロー氏が2年半所属した古巣の行動に、日本のファンからは好意的な声が相次いだ。除幕式では、イチロー氏の象徴的な打席ルーティンをモチ