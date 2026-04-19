4打数1安打で打率.264、球団最長記録まであと「8」【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、9回の第5打席に右前打を放った。4打数1安打で打率.264。2009年のイチロー氏（マリナーズ）を抜いて日本選手最多を更新中の連続試合出塁を「50」に伸ばしたが、チームは痛恨の逆転負けで、連勝が4でス