明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【スポーツ部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：イチロー2位は、元プロ野球選手のイチローさんでした。長期にわたり高い成果を出し続け、努力や準備を怠らないストイックな姿勢が多くの新入社員から尊敬を集めています。圧倒的な実績に加え、妥協