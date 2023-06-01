【関本賢太郎視点】阪神・佐藤輝がまさに4番の働きでチームをけん引している。昨年の本塁打と打点の2冠王から、今年は打率も現在・400でセ・リーグトップ。打席での体の動きが小さく、今まで以上に軸回転しており、連動してボール球にも手を出さなくなった。ミートポイントは内角、外角の左右だけではなく、好打者の特徴の一つでもある前後の奥行きも大きくなっている。例えば、イチローさんにジャストのミートポイントがあ