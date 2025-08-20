ＧＦＡが急伸、次世代型ＳｏｃｉａｌＦｉアプリ「ＷＯＷＯＯ」Ａｎｄｒｏｉｄ版をリリース ＧＦＡが急伸、次世代型ＳｏｃｉａｌＦｉアプリ「ＷＯＷＯＯ」Ａｎｄｒｏｉｄ版をリリース

ＧＦＡ<8783.T>が急伸している。午前１０時１５分ごろ、同社が戦略的支援を行っている次世代型ＳｏｃｉａｌＦｉ（ソーシャルメディアと分散型金融を融合した技術）アプリ「ＷＯＷＯＯ（ワオー）」のＡｎｄｒｏｉｄ版が２０日に正式にリリースされたと発表しており、好材料視されている。



ＷＯＷＯＯは、暗号資産の管理・取引と日常的なコミュニケーションを一体化させた「Ｗｅｂ３時代の感性ウォレット」をコンセプトとしたアプリ。主要暗号資産やステーブルコイン、独自トークンに対応したウォレット機能に加え、ＳｏｃｉａｌＦｉ機能として、ＳＢＴ（ソウルバウンドトークン：譲渡できないＮＦＴ）をＭＡＮＡとして発行し、Ｍａｎａ（善い行いの証明ＮＦＴ）を連携できるようになり、社会的・個人的な善行を可視化することなどが特徴としている。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。



