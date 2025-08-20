マリナーズ戦で先制の44号ソロ

【MLB】フィリーズ ー マリナーズ（日本時間20日・フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が、19日（日本時間20日）に行われた本拠地でのマリナーズ戦で44号ソロを放った。これで同日試合前のドジャースの大谷翔平投手を抜き、ナ・リーグ本塁打王争いトップに立った。豪快な一撃にファンも「えぐいって」「凄すぎる」と驚いている。

シュワーバーは「2番・指名打者」で出場。初回の第1打席で、右腕ミラーが4球目に投じた156キロのストレートを右翼席に運んだ。打球初速107.2マイル（約172.5キロ）、飛距離404フィート（約123.13メートル）、角度24度の先制弾。これで8月7本目と勢いを増している。

シュワーバーは4日（日本時間5日）、本拠地でのオリオールズ戦で今季39号を放ち大谷を抜き去ったが、大谷も9日（同10）のブルージェイズ戦から12日（同13日）のエンゼルス戦まで、4戦連発で43号まで伸ばしトップに浮上した。しかし、シュワーバーは15日（同16日）のナショナルズ戦で43号3ランを放ち大谷に並ぶと、この日の一発で単独トップに躍り出た。

ドジャースはこの日、敵地でロッキーズ戦。試合前に届いた報せにSNSでは「高めのボール球をぶっ叩いた」「さすがシュワーバーさん」「打ちやがった」「44号打ってるじゃん。ということは大谷も打つかも」「ホームラン王争いおもろいなw」などのコメントが飛び交っていた。（Full-Count編集部）