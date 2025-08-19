タレントの辻希美（38）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ハイブランドのアイテムを購入したことを明かし、その反応に反響は集まっている。

辻は「辻希美38歳、ブランドバッグを買う！！！」と題した動画を投稿。「とある物を購入しました。一人で開けるのはドキドキしちゃって」と切り出した。

「そんなにブランド物が欲しいと思うタイプではないんですけど」と前置きした上で、夫で俳優の杉浦太陽から誕生日プレゼントの打診を受けたことを明かし「たぁくんに誕生日に何が欲しい？って言われて、探してみるって探してみたんです。そういえば、使っているお財布が年季が入ってきたので、このタイミングでお財布欲しいなと思って。ルイ・ヴィトンでお財布を探したんです」と説明した。

オンラインショップなどを検索すると「そしたらめちゃくちゃ可愛いシリーズが売ってたの。本当に私の好みのドンピシャなデザインのお財布が。カバンもいろんなタイプのカバンが売っていて、めっちゃ可愛い。でも値段は可愛くない感じ…」と好みのアイテムを発見。「自分の誕生日ということもあったし、出産という大イベントもあったし、これは自分にご褒美でいいんじゃないかと思って。買ってしまいました」と、明かした。

撮影当時は第5子妊娠中だったため実店舗には行けず、オンラインショップでの購入を決意。それでも「ネットを見てサイズ感とかをイメージして。1カ月以上、悩みに悩んで。どうしよう、どうしようって。最後はせいに(購入)ボタン押してって言って、押してもらって購入が完了しました」と、長男の“後押し”を受けて購入したことを明かした。

動画では購入品を紹介。白いバッグと財布を披露し「わ〜可愛い！本当に可愛い！大満足です。買って良かった。大切に大切に使っていきたいと思います」と大喜びだった。

動画のコメント欄には「多分余裕で買える収入があるのにこんなにめっちゃ喜んでるのかわいい」「年収の差は圧倒的なはずなのに、それでもブランド物に対する価値観が一般の人たちと同じで親近感湧きました」「正直、ヴィトンなんて悩まずポチれる辻ちゃんなのに、私達庶民が買った時の様にワクワク浮かれている姿が可愛いね」などの反応が寄せられていた。