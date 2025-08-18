【おそ松さん】推し松・好き松組み合わせ自由☆揃えて楽しめるスマホショルダー＆ミニポーチ
TVアニメ第4期が注目のアニメ『おそ松さん』と「FanFunMARKET」のコラボアイテムが新登場！ 6つ子をイメージしたスマホショルダー＆ミニポーチチャーム全12種がラインナップ♪
☆各松カラーなどアイテムのイメージをチェック！（写真31点）＞＞＞
TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレ東ほかにてTVシリーズ第3期が放送。さらに『おそ松さん』6周年を記念して、2022年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、2023年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。2024年6月6日（木）にはTVアニメ第4期制作決定が発表され、Xにてトレンド1位を長時間獲得。
第4期の放送は、2025年7月8日（火）より毎週火曜深夜24時〜テレ東系列6局ネットにて、AT-Xでは7月9日（水）22時より放送開始されている。
ご紹介するアイテムは、TVアニメ『おそ松さん』に登場する６つ子をイメージした「スマホショルダー」と「ミニポーチチャーム」。
「スマホショルダー」は革の質感を思わせる上品なブラウンカラーを基調に、６つ子のパーソナルカラーを差し色にプラス。
型押しの名前とシルエット、金具部分にセットしたイメージカラーストーンがキャラクターの世界観をさりげなく表現している。
ちょっとしたお出掛けやお仕事など、様々なシーンでご使用頂ける日常使いにおすすめのアイテムだ。
そんなスマホショルダーとおそろいで使いたくなる「ミニポーチチャーム」はパーソナルカラーを取り入れた遊び心のある松型のフォルムに、型押しの名前とシルエットでキャラクターらしさを表現した可愛らしいアイテム。
小銭や鍵などの収納にぴったりで、ナスカン付きなのでお気に入りのバッグやスマホショルダーに手軽に取り付け可能となっている。
コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」にて、2025年8月14日〜9月10日まで、受注受け付け中！
推し松カラーで統一するもよし、好き松同士をセットにしてもよし。
楽しくチョイスして日常に6つ子を取り入れてみてね！
（C）赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
☆各松カラーなどアイテムのイメージをチェック！（写真31点）＞＞＞
TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレ東ほかにてTVシリーズ第3期が放送。さらに『おそ松さん』6周年を記念して、2022年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、2023年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。2024年6月6日（木）にはTVアニメ第4期制作決定が発表され、Xにてトレンド1位を長時間獲得。
ご紹介するアイテムは、TVアニメ『おそ松さん』に登場する６つ子をイメージした「スマホショルダー」と「ミニポーチチャーム」。
「スマホショルダー」は革の質感を思わせる上品なブラウンカラーを基調に、６つ子のパーソナルカラーを差し色にプラス。
型押しの名前とシルエット、金具部分にセットしたイメージカラーストーンがキャラクターの世界観をさりげなく表現している。
ちょっとしたお出掛けやお仕事など、様々なシーンでご使用頂ける日常使いにおすすめのアイテムだ。
そんなスマホショルダーとおそろいで使いたくなる「ミニポーチチャーム」はパーソナルカラーを取り入れた遊び心のある松型のフォルムに、型押しの名前とシルエットでキャラクターらしさを表現した可愛らしいアイテム。
小銭や鍵などの収納にぴったりで、ナスカン付きなのでお気に入りのバッグやスマホショルダーに手軽に取り付け可能となっている。
コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」にて、2025年8月14日〜9月10日まで、受注受け付け中！
推し松カラーで統一するもよし、好き松同士をセットにしてもよし。
楽しくチョイスして日常に6つ子を取り入れてみてね！
（C）赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会