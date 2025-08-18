この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で2025年8月18日夜に配信された動画「【台風12号・13号候補】12号候補は大雨警戒 台風13号候補の予測はまだ不確実 気象予報士解説」で、気象予報士・松浦悠真氏が台風12号および台風13号候補について最新の見解を示した。



松浦氏はまず「台風12号候補が南西諸島に大きく影響を与えそう」とし、最新の気象データをもとに現在の動向を詳しく解説。18日18時時点で熱帯低気圧の段階だが、「明日の明け方には台風になる見込み。発達はあまりしないまま北上し、19日を中心に沖縄本島付近で影響が大きくなりそう」と予測した。



特に注意すべき点として松浦氏は「大気の状態が非常に不安定になるのが今回のポイント」と説明し、南寄りの湿った風と上空の寒気による局地的な激しい雨への警戒を呼びかけた。その上で、「雨雲がかかり続ける予想で、警報級の大雨となる恐れがある。台風並みの風は想定していないが、特に明日の午後は大流雲が発達しやすいので注意が必要」とコメントした。



一方で、波や風の影響については「波のモデルを見る限り、高波や強風の影響は大きくない」と説明。ただし「警報級じゃないにしろ波はうねりを伴い、状態は少し高いまま続く」と分析した。



続けて台風13号候補については「21日にフィリピン東で熱帯上乱が発達、気象モデルごとに強度や進路の予測が分かれている」としつつ、「今回注目しているのはこの熱帯上乱。今のところコースは日本列島からは離れているが、高気圧の張り出し具合で予報が大きく変わる可能性がある。油断はできない」と語った。



動画の締めくくりで松浦氏は「12号候補はあまり発達しませんが雨への警戒を十分に、13号候補は今後の気圧配置でコースが大きく変わることもあるので、引き続き注視していく必要がある」と強調。