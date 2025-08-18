【Key『anemoi』新情報解禁スペシャル】 8月18日19時～ 放送

「辻倉朱比華（つじくら すぴか）」

ビジュアルアーツのKeyは、2026年1月30日に発売を予定しているPC用アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」のキャスト情報を公開した。

本作では5人のヒロインが登場するが、それぞれのプロフィールとキャスト情報が公開。「辻倉朱比華（つじくら すぴか）」は平塚紗依さん、「総羽愛乃（ふさば あいの）」は長縄まりあさん、「淡雪陽彩（あわゆき ひいろ）」は千春さん、「白渡小詠（しらと こよみ）」は会沢紗弥さん、「速川六花（はやかわ りっか）」は涼泉桜花さんが起用される。

また、それぞれのイメージビジュアルやキャストのコメントなどもお披露目。サブキャラクターに関する情報や、ミニゲームが収録されることも明らかになった。

「総羽愛乃（ふさば あいの）」

「淡雪陽彩（あわゆき ひいろ）」

「白渡小詠（しらと こよみ）」

「速川六花（はやかわ りっか）」

【【生放送】Key『anemoi』新情報解禁スペシャル【Key Channel】】

(C) VISUAL ARTS/Key

