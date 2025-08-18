「外は暑いのに室内は冷える、、」→ 解決！【ワークマン】1枚あると助かる！「羽織りアイテム」

外の暑さに合わせて薄着で出かけたら、屋内は冷房が効きすぎて寒い‥‥‥そんな温度調節が難しい季節に頼れるのが、サッと羽織れる軽アウター。【ワークマン】には、機能性はもちろん着回しやすさにも優れたアイテムが豊富に揃っています。冷え対策に1枚あると心強い、おすすめの「羽織り」を厳選。参考になるコーデ見本や着こなしポイントも合わせてご紹介します！

洗濯機OK、型崩れしにくいのも嬉しいきれいめカーデ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスカーデ」\1,280（税込）

シンプルなルックスでさまざまなテイストに合わせやすそうなクルーネックカーデ。生地と同色のボタンが控えめで上品な印象で、冷房対策や端境期にもぴったりです。「型崩れしにくい」（公式オンラインストアより）素材かつ、洗濯機で洗える優秀さも魅力。ブラックやホワイトほか、イエローなどのきれい色を含めた全5色展開。

スタイリングに馴染むシンプルさで、幅広いシーンに頼れそう！

ベーシックな白トップス × ベージュパンツの王道コーデに、ラベンダーのカーディガンをさらっと羽織って涼やかなアクセントを。やわらかなカラーリングが暑い日にも映えて、オフィスでも好印象の予感。冷房が効いた室内での肌寒さにも対応でき、きちんと感も快適さも妥協しない装いになっています。写真では大きめトートを合わせて、お買い物やお迎えなどの寄り道コーデに。

撥水・UVカット付きのシャーリングパーカー

【ワークマン】「レディース撥水シャーリングストレッチジップパーカー」\1,780（税込）

ふんわりとした風合いと短め丈で、羽織るだけでこなれ感が手に入りそうなジップパーカー。撥水・UVカット・ストレッチなど、この季節に嬉しい機能を多数兼ね備えた頼れる1枚です。伸縮性のあるリブ仕様の裾 & 袖で動きやすく、ちょっとした庭仕事やお散歩シーンにも重宝しそう。使いやすいベーシックカラーの全4色展開です。

天気が読めない日にも頼れる、軽やかパーカーコーデ

気温差や急な雨も気になる季節、サッと羽織れるジップパーカーは心強い存在。撥水 & UVカット機能付きだから、不安定な天候の日も安心です。軽やかなプリーツスカートを合わせれば、カジュアルすぎず、きれいめな印象に。淡いグリーンと白のトーンが爽やかで、外遊びやちょっとしたお出かけにもぴったりなスタイルです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K