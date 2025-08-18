「おうし座（牡牛座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
心を満たして。
足元が抜けていくような、世間から取り残されていくような不安や焦燥感に駆られそうです。
やるべきことがあって、集中している間はよいのですが、手離れした後にポッカリと心に穴が空きやすいのです。また、気晴らしも、そう長くは続きません。面白さ、楽しさのすぐ後に、むなしさ、寂しさ、心細さがくるはず。
これは無意識に夏の終わりを感じているせい。「この夏も何もできなかった」「何も始まらなかった」という思いが募っているのです。勉強や習い事など、何か新しいことを始めましょう。気分が変わるはず。スキンシップも励みに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
