この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「子どもからもらった風邪、大人が重症化するのは“免疫の頑固さ”が原因！」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で、12人産んだ助産師HISAKOさんが「【重症化の理由】子どもからうつった感染症がキツい…大人の身体で起きていること」と題した動画を配信。動画内でHISAKOさんは、多くの新米ママたちから「子どもからもらった風邪が自分の方が重症化する」という悩みが寄せられる現状を紹介し、その理由を詳しく解説した。



HISAKOさんは「小さな子どもたちはしょっちゅう風邪をひく」と日常の一コマを語りながらも、「子どもからもらう風邪が大人で重症化するパターンはよくある」と警鐘を鳴らした。免疫システムの違いから、子どもは柔軟に新しいウイルスに対応できるのに対し、「大人の免疫は過去に出会ったウイルスなら得意だが、新しいものには頑固に過剰反応したり、逆に鈍くなったりしてうまく対応できない」とその仕組みを説明。「過剰に免疫が暴走してしまうと、自分の健康な細胞まで攻撃し、炎症が広がってしまう。これが“サイトカインストーム”と呼ばれる現象で、大人が深刻化しやすい理由」と具体的な医学用語も用いつつ要点をわかりやすく語った。



看病や仕事で疲労がたまった状態のママが重症化しやすい理由についても、「ろくに睡眠が取れず、疲れや慢性疾患があると免疫力が落ちてしまい、そこに子どもからもらった病原体が入ると、さらに免疫反応が複雑になり重症化につながる」と現場ならではの視点でアドバイス。「普通の風邪でも、手足口病でも、水痘（水ぼうそう）でも、大人の方が重症化しやすくてつらい、とママたちからもよく聞く」と実体験や相談内容も交えた。



動画の締めくくりでは「自分の心身を健康に保つことが子どもからもらった感染症への最大の防御。イライラした時はママ友に話して発散するなど、自分を大切にして」と温かい言葉でエール。「これから冬の感染症流行シーズン、大人も“自分を守る”行動を」と呼びかけ、視聴者へ向けて「あなたと大切な人の健やかな笑顔を願っています」と動画を結んだ。