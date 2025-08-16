この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【脂肪肝を改善】手をもむだけで、肝臓から脂肪を落とす方法！」と題した最新動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、脂肪肝対策に効果的な“手もみセラピー”の具体的な方法を紹介した。動画冒頭、音琶氏は「脂肪肝を放っておくと、肝硬変だったり、肝臓癌に進行することがあります」と警鐘を鳴らし、健康診断で肝機能異常やガンマGTP値が高いと指摘された人は必見だと呼びかけた。



今回の動画では、肝臓・腎臓・小腸という三つの反射区を重点的に刺激するセルフケア法を丁寧に解説。「肝臓の反射区を押して、自己治癒力を高めていきましょう」と音琶氏。特に肝臓の反射区は右手のみでピンポイントに狙う必要があるとし、「押したときに手がビリビリするっていう方は、結構上手に押せているサインです」と独自のコツも交えた。



さらに、腎臓の反射区は中医学の観点からも肝臓を支え合う重要な存在だと説明。「腎臓を押すことで肝臓が元気になります」と解説。小腸の反射区についても「飲みすぎや食べすぎで栄養吸収が気になる方は積極的に押してください」と実践的なアドバイスを送った。



また、各反射区の痛みや固さの感じ方も丁寧に解説。「肝臓の反射区を押した時が激痛という方は、温めた状態やお風呂の中でやると痛みが和らぎます」とコメントし、日常的なコツや無理のない続け方までフォロー。「押し方のコツは、1つの反射区につき3～5回、1日3～5セットを目安に。水分をしっかり取ることも忘れないでください」とした。



最後は「脂肪肝の原因はお酒だけでなく、脂っこいものや甘いものの摂りすぎも大きい。最近はお酒を飲まないのに脂肪肝になる方が増えている」と最新の傾向を伝え、視聴者に「ぜひ生活習慣にも気をつけて」と呼びかけた。動画の締めくくりには「ではまた次の動画でお会いしましょう」と視聴者への感謝とともに動画を締めた。