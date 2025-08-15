Image:marna.jp

この記事は2025年3月11日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

季節問わず温かい飲み物が飲みたいとき、ホコリなどの侵入を防いでくれ、保温力にも優れた「フタ付きマグカップ」は、自宅やオフィスで手軽に使えて、重宝するアイテム。

今回はフタを開閉する必要がなく、360°どこからでも飲み物を飲むことができる、マーナ （marna）の「cocuri 360°カップ」を紹介します。

フタをしたままどこからでも飲める保温マグカップ

Image: Amazon.co.jp

フタ付きのマグカップは、飲むときにフタを開けたり、飲み口を探したりといった手間が面倒、という方も多いのではないでしょうか。

マーナ （marna）の「cocuri 360°カップ」はフタの開閉が不要。フタをしたまま傾けるだけでコップのように、どこからでも飲めるマグカップ。

仕事や趣味の時間を妨げることなく、飲み物を楽しむことができます。

カップのフチは口あたりがなめらかで、シームレスな飲み心地を楽しめる

Image: Amazon.co.jp

「cocuri 360°カップ」は先端に向かって徐々に薄くなっていく、口あたりなめらかなフチ形状なので、シームレスな飲み心地を楽しめます。

また、飲み口のすき間からコーヒーやお茶など飲み物の香りが広がるのも嬉しいポイントです。

真空2層構造で、飲み物の温度をキープ

Image: Amazon.co.jp

「cocuri 360°カップ」は保温・保冷性を高め、飲み頃の温度をキープする真空2層構造＋フタ付きなので、温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま飲むことができます。

フタは3つのパーツに分解できて、お手入れが簡単。清潔に保ちやすく飲み物の本来の香りや味わいを楽しめます。

フタ付きマグカップの購入を検討されている方は、ぜひ「cocuri 360°カップ」をチェックしてみてください。

マーナ (marna) 360°カップ (260ml) フタをしたまま飲める 飲み口なめらか (真空二層構造 保冷/保温) 蓋付き マグカップ プレゼント コーヒーカップ ステンレスマグ cocuri スレートブラック K798BK 3500円 Amazonで購入する PR PR 3500円 楽天で購入する PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。