7000È¯¤¬²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë»³·Á¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö»³·ÁÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡¡²â¾ë¸ø±à¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï5²óÌÜ
»³·Á¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¡Ö»³·ÁÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬ºòÌë¡Ê14ÆüÌë¡Ë¡¢»³·Á»Ô¤Î²â¾ë¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¡¢¤ª¤è¤½7000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Ö5¡¢4¡¢3¡¢2¡¢1¡¢0¡×
¤³¤È¤·¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¡×¡£²â¾ë¸ø±à³«ºÅ¤Ï5²óÌÜ¡£7000È¯¤¬Ìë¶õºÌ¤ë¡£
´ÑµÒ¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏËèÇ¯¤Î³Ú¤·¤ß¡£²Æ¤¬Íè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ê¢¨¤¿¤³¾Æ¤¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥É¥«¥ó¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
´ÑµÒ¡Ö¡Ê¢¨³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤¤Í¡£µîÇ¯¤Ï¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ê°ì½ï¤Ë¡Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤´¶³´¿¼¤¤¡×
´ÑµÒ¤¿¤Á¤ÏµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£