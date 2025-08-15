»³·ÁÊüÁ÷

»³·Á¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¡Ö»³·ÁÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬ºòÌë¡Ê14ÆüÌë¡Ë¡¢»³·Á»Ô¤Î²â¾ë¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¡¢¤ª¤è¤½7000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Ö5¡¢4¡¢3¡¢2¡¢1¡¢0¡×

¤³¤È¤·¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¡×¡£²â¾ë¸ø±à³«ºÅ¤Ï5²óÌÜ¡£7000È¯¤¬Ìë¶õºÌ¤ë¡£

´ÑµÒ¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏËèÇ¯¤Î³Ú¤·¤ß¡£²Æ¤¬Íè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ê¢¨¤¿¤³¾Æ¤­¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥É¥«¥ó¤È¹­¤¬¤Ã¤Æ¤­¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×

´ÑµÒ¡Ö¡Ê¢¨³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤¤Í¡£µîÇ¯¤Ï¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ê°ì½ï¤Ë¡Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤´¶³´¿¼¤¤¡×

´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ïµ­Ç°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£