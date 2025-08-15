1回戦は9回14K完投…2回戦は6回からリリーフ

第107回全国高校野球選手権は14日に大会第9日目が行われ、第2試合で沖縄尚学が鳴門（徳島）に3-0で勝利した。右腕の新垣有絃投手、左腕の末吉良丞投手による2年生リレーの完封劇。「まじでどうなってるんだ」「えげつない」とファンがどよめいたのは、エースの“武器”だった。

有吉は走者を背負いながらも粘りの投球で、5回を投げて無失点、8奪三振の好投。末吉に後を託した。6回はピンチとなったが、9回まで投げ切って4回62球で3安打1四球、5奪三振で締めた。左腕から快速球と変化球は2年生離れしており、1回戦は9回14Kの奪三振ショーを演じたが、この日特に話題を呼んだのは下半身だった。

鍛え抜かれた逞しい太腿は、ユニホーム越しに筋肉がはちきれそうな勢いだ。1回戦からにわかに注目を集めたが、世間はお盆休み期間に入ったことでファンがさらに増えたのか、SNS上では「末吉くん」がX（旧ツイッター）でトレンド入り。「相変わらず凄い」「これで2年か」「ドラフト楽しみ」などと、将来に期待する声も多く見られた。

さらに「末吉の下半身えげつないな」「ドラム缶みたいな下半身」「やはりいい投手は下半身の安定感が違うな」「末吉くんの下半身でっけえなあ」「末吉くん下半身ごつすぎだろ」「末吉の下半身まじでどうなってんだこれ」と、脚に注目する声も散見された。（Full-Count編集部）