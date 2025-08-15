出口夏希、『ほん怖』初出演＆初主演！ 『夏の特別編2025』唯一の完全新作エピソード放送決定
出口夏希が、8月16日21時放送の土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』（フジテレビ系）内の完全新作エピソード『或る訳ありの部屋』で主演することが発表された。出口は『ほん怖』初出演にして初主演。
【写真】実はホラーが苦手な出口夏希、初主演！ 「或る訳ありの部屋」場面写真
『ほん怖』は、実際に人々が体験した怖い話をリアルに描く、オムニバス形式のリアルホラーエンターテインメント。『夏の特別編2025』では、視聴者の「また見たい！」という声を元に歴代名作6本をデジタルリマスター化して届けることが発表されていたが、それらに加え、完全新作エピソード1本が放送されることが、このたび解禁となった。
『夏の特別編2025』唯一の新作で出口が主演を務める『或る訳ありの部屋』は、居酒屋で働くある女性がヘルプのために訪れた支店で想像を絶する恐怖に遭遇していく…。
笠間真衣（出口）は、勤める飲食店の支店からヘルプを頼まれる。1ヵ月間の長期で遠方ということもあり、会社が支店近くにマンションを用意してくれていた。しかし用意されていた部屋は昼間でも暗い雰囲気で、壁には「何か貼ってあったものを剥がした」かのような跡があり、不穏な空気が漂っていた。
部屋の暗さは気になったものの、ヘルプ先の店舗は働きやすい上に仕事も苦ではなく安心する真衣。その一方で、真衣の前にヘルプへ行っていた先輩が、わずか3日で帰ってきてしまったことが気になっていた。しかもその先輩は何が嫌だったのかも明かさず、ただ「忘れたいから…」としか話さない…。
その日の夜、真衣は寝ていると急な金縛りに襲われ、地鳴りのような音を聞く。懸命に体を動かそうとするが、体が全く動かない。なんとか薄目を開けると、そこには狂気に満ちた笑みを浮かべる女が立っていて…。
出口は「ホラー作品は実は少し苦手なので、まさか自分が主演として『ほん怖』に出演させていただくとは思っていませんでした。作品での“THEお化け”とは初対面でしたし、首を絞められるという貴重な体験もさせていただけました（笑）。撮影現場の雰囲気もとても明るくて、すごく楽しかったです。昔から夏になると友達が『ほん怖』の話をしていたので、身近な作品に出られることもすごくうれしいです！」と語った。
土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』は、フジテレビ系にて8月16日21時放送。
※出口夏希からのコメント全文は以下の通り。
■出口夏希 コメント全文
―― 『ほん怖』初出演の感想を教えてください。
「ホラー作品は実は少し苦手なので、まさか自分が主演として『ほん怖』に出演させていただくとは思っていませんでした。作品での“THEお化け”とは初対面でしたし、首を絞められるという貴重な体験もさせていただけました（笑）。撮影現場の雰囲気もとても明るくて、すごく楽しかったです。昔から夏になると友達が『ほん怖』の話をしていたので、身近な作品に出られることもすごくうれしいです！」
―― 今作の見どころはどんなところですか？
「『或る訳ありの部屋』は、主人公が金縛りになってしまうところから、徐々に恐怖体験に遭ってしまうという物語です。台本を読みながら“今日金縛りになっちゃったらどうしよう”とヒヤヒヤしていました。そして、今回のお化けは本当に怖いです！撮影のときは超至近距離にお化けが来て撮影したので…どんなシーンになっているのか楽しみにしていただきたいです」
―― 最近“ヒヤっ”としたエピソードはありますか？
「最近マネージャーさんと韓国へ弾丸旅行に行ったんです。帰りの飛行機に乗るため空港に向かうとき、現地の方は“空港まで2時間はかかるから”と言ってくれていたのに、“距離的に1時間くらいで着くでしょ（笑）”と思ってギリギリに出発してしまったんです。そうしたら、事故渋滞も重なって…搭乗ギリギリの時間に到着しちゃったんです（汗）。予約していた飛行機に乗れなかったらもう1泊しないといけなくなってしまうので…ヒヤヒヤしました。」
―― 放送を楽しみにしている視聴者にメッセージをお願いします！
「今回放送される『夏の特別編』では6本の歴代名作エピソードが放送される中で、私が出演させていただく作品が唯一の完全新作エピソードになります！ 苦手なホラー作品を、頑張って挑戦させていただいたので、『ほん怖』を見ながらゾクっとした夏の夜をお過ごしください！」
