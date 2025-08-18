ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ほんとにあった怖い話 特別編」7本中6本が再放送、失望と落胆の声 ほんとにあった怖い話 テレビの話題 フジテレビ エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 「ほんとにあった怖い話 特別編」7本中6本が再放送、失望と落胆の声 2025年8月18日 17時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 16日の「ほんとにあった怖い話」の特別編についてFLASHが伝えた エピソード7本中6本は再放送で、Xでは視聴者から失望と落胆の声が さらに「CM多すぎて雰囲気台無し」といったクレームも散見されたそう 記事を読む おすすめ記事 福山さん性的発言を「深く反省」 フジ「不適切な会合」参加 2025年8月18日 12時11分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 国分太一の豪邸を訪ねると、沈んだ声色で… 騒動前に目撃されていた“ウラの顔”も 半笑いで「オマエには応援されたくねえよ」 2025年8月17日 11時9分 加藤ローサ、松井大輔氏との離婚で「頑張らなくていいって思えるようになって、私はすごく変わったなって」 2025年8月17日 22時44分 アミューズ 福山雅治の女性誌記事で声明 フジ元専務主催の懇親会参加…第三者委に回答 “拒否”は否定 2025年8月18日 7時1分