美しさと技術を詰め込んだ逸品揃い！TSUCHIYA KABANの60周年を記念したバッグ「Solid」

ナイロン製のバッグはタフで使い勝手が良い反面、少々カジュアルな印象になりやすいもの。そんな印象を覆すのが、TSUCHIYA KABANが創業60周年を記念して発売する特別モデル「Solid」シリーズです。

長年にわたり革製品を手掛けて培ったノウハウと美意識をナイロン素材に落とし込み、革バッグのようなソリッドなフォルムを実現。

上品で洗練されたバックパック、トートバッグ、クロスボディバッグをラインナップし、60周年にちなんで各60個の数量限定で展開されます。

“温故創新”をテーマに、古くから親しまれてきた革素材や日本の職人技に、現代的な素材であるナイロンを融合。

伝統と革新が共存する“古くて新しい魅力”を持つバッグとして誕生したのが「Solid」です。

メイン素材には、厳選したナイロン糸を高密度に織り上げた、イタリア・LIMONTA（リモンタ）社製の高密度ナイロン「DAVIS（デイビス）」を採用。

強度・耐久性に優れ、ソフトで滑らかな手触りと上品な光沢を備えています。さらに、環境負荷を軽減する製造プロセスにも取り組むなど、環境への配慮も忘れていません。

このしなやかな高密度ナイロン生地を、建築のように骨格をもたせたフレーム構造によって、直線的でソリッドなフォルムにデザイン。

ナイロン特有の繊細なドレープと、随所にあしらった牛革のディテールが絶妙に調和し、スタイリッシュでラグジュアリーな印象に仕上がっています。

▲「60周年モデル 60Solid Tote bag」

「60周年モデル 60Solid Tote bag」（15万4000円）は、メイン収納部にA3ファイルが入る大容量のトート。マチがたっぷりとあるので、たくさんの荷物を入れられます。

メイン収納部の奥には14インチまでのノートPCが入る専用ポケットを備え、荷物とノートPCとを別々に収納可能。さらに前後にもマグネット留め仕様の大きなポケットを装備。荷物や小物を分類して収納できます。

▲「60周年モデル 60Solid Backpack 」

「60周年モデル 60Solid Backpack」（19万8000円）は、背面に14インチまでのノートPCが入る専用ファスナーポケットを備え、外から直接アクセスできる便利な仕様です。

クッション入りのショルダーベルトで背負い心地も柔らかく、トップには手持ちしやすいバックル付きハンドルを設けるなど、日常使いに配慮したつくりになっています。

▲「60周年モデル 60Solid Crossbody bag」

「60周年モデル 60Solid Crossbody bag」（9万9000円）は、コンパクトながらiPad miniが収まるサイズ感で、フロントにはマグネット留めポケットを備え、その内部にファスナーポケットも設けられています。

背面には色落ちしにくいソフト牛革を用い、柔らかなスポンジを内蔵。中央を窪ませて通気性を確保するなど、ランドセル作りで培ったTSUCHIYA KABANならではの技術が息づく構造です。

バックパックとクロスボディバッグには、独自のマグネット機構で簡単に着脱できるFIDLOCK社製バックルを採用。

引き手には「TSUCHIYA」の頭文字「T」をアレンジしたオリジナルデザインをあしらっています。

また、60周年限定のプリントレザーパーツや、手作業で仕上げた金属製の立体アルファベットロゴをあしらった特別仕様。

タグにはシリアルナンバーを刻印し、各モデルが60本限定である証としています。

オンオフ問わず活用できる上質な「Solid」シリーズは8月7日より発売中。ECサイトではすでに完売していますが、一部の実店舗ではまだ手に入れるチャンスも。気になる人は、在庫状況を確認して足を運んでみてください。

>> TSUCHIYA KABAN

＜文／&GP＞

