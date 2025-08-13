¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç°äÂÎ¤ß¤Ä¤«¤ë¡¡¿È¸µ¤Ï67ºÐ½÷À¡¢Å®»à¤ÈÈ½ÌÀ¡¡ÂçÊ¬
13Æü¸áÁ°¡¢ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç¡¢67ºÐ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬»à°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç°äÂÎ¤ß¤Ä¤«¤ë¡¡¿È¸µ¤Ï67ºÐ½÷À¡¢Å®»à¤ÈÈ½ÌÀ¡¡ÂçÊ¬
13Æü¸áÁ°7»þÁ°¡¢Ë¸åÂçÌî»Ô½ïÊýÄ®¤Î¸¶¿¬¤ÎÂì¤ÇÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¡ÖÂì¤Ä¤Ü¤Ë¿Í¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬2»þ´Ö¸å¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÏË¸åÂçÌî»ÔÀéºÐÄ®¤Î67ºÐ½÷À¤Ç¡¢»à°ø¤ÏÅ®»à¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç¤ÏÀè·î¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤¿19ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÃËÀ¤¬Âì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÅ®¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£