OBS

¼Ì¿¿³ÈÂç

13Æü¸áÁ°¡¢ÂçÊ¬¸©Ë­¸åÂçÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç¡¢67ºÐ¤Î½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬»à°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç°äÂÎ¤ß¤Ä¤«¤ë¡¡¿È¸µ¤Ï67ºÐ½÷À­¡¢Å®»à¤ÈÈ½ÌÀ¡¡ÂçÊ¬

13Æü¸áÁ°7»þÁ°¡¢Ë­¸åÂçÌî»Ô½ïÊýÄ®¤Î¸¶¿¬¤ÎÂì¤ÇÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤é¡ÖÂì¤Ä¤Ü¤Ë¿Í¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬2»þ´Ö¸å¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À­¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÏË­¸åÂçÌî»ÔÀéºÐÄ®¤Î67ºÐ½÷À­¤Ç¡¢»à°ø¤ÏÅ®»à¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç¤ÏÀè·î¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤¿19ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÃËÀ­¤¬Âì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÅ®¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£