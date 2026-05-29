北海道旭川市で2024年4月、留萌市在住の女子高校生（当時17）がつり橋から落下、死亡した事件。それから2年経った現在、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪で起訴された、内田梨瑚（りこ）被告（23）の裁判員裁判が、旭川地裁で行われている。公判では、被害女子高生が落下した際の「実行行為」について、検察側と弁護側の主張は真っ向から対立している。内田被告が被害者を欄干に座らせ、「落ちろ」「死ねや」と脅し、「有形