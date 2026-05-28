検死官が見た老人の死の真相は、我々の想像を絶する孤独に満ちている。予期せぬ凍死や入浴中の事故、そして自死の背景には、いったい何があるのか…。 【画像】老人が布団の中で凍死する原因 老人の生を支えてきたはずの絆が、いつしか彼らを追い詰める凶器へと変わってしまうことさえある悲劇を防ぐために必要なこととは何か。 医学博士の上野正彦氏の書籍『死体が伝える最後の想い』より一部を抜粋・再構成し、死体か