¡Ú¹Åç¡Û¥â¥ó¥Æ¥í¾®Ìö¤ê¡ª £¸·î¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¥â¡¼¥É¤ÎÎ¢¤Ë¡ÄÄ«»³¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö°ìÆü°ìÁ±¡×¤Î°Å¼¨
¡¡¹Åç¤Ï£±£²Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç£¹¡½£²¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¡££¸·î½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢£´°ÌÉâ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë¤â£±¥²¡¼¥àº¹¤È¤·¡¢£Á¥¯¥é¥¹ÊÖ¤êºé¤¤ØºÆÀÜ¶á¤À¡£
¡¡Áê¼êº¸ÏÓ¡¦ÂçÃÝ¤Ë¤ÏÀïÁ°¤Þ¤ÇÄÌ»»£±¾¡£±£³ÇÔ¡¢º£µ¨£´Àï£´ÇÔ¤È¿É»À¤ò¤Ê¤á¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅ·Å¨¤Ë²ñ¿´¤Î°ì·â¤ò¤«¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤À¡££±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î£³²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂçÃÝ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ö£¶¹æµÕÅ¾£³¥é¥ó¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ª¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¾®Ìö¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¼þ²ó¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤ÇÀÖ¥Ø¥ëÂÇÀþ¤Ë¤â°ìµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¶ì¼ê¤ÎÂçÃÝ¤ò£¹°ÂÂÇ£·ÆÀÅÀ¤ÎÌÔÂÇ¤Ç£µ²óÅÓÃæ£Ë£Ï¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢£±£µ°ÂÂÇ£¹ÆÀÅÀ¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£¥â¥ó¥Æ¥í¤¬Êü¤Ã¤¿ÃÍÀé¶â¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ï¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤â¡ÖºÇ¹â¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ã¾Þ¡£¼ì·®¤Î°ì·â¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À½õ¤Ã¿Í¤Ïº£·î£±£°»î¹ç¤Ç£³È¯ÌÜ¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬ÇÛµå¤Ê¤É¤Ç¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¶Ä¤°Ä«»³ÅìÍÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¼³Ý¤±¤â¡¢ÎÌ»º¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¶Ë°Õ¤Ïà°ìÆü°ìÁ±áÂÇË¡¤Î´«¤á¤À¡£Ä«»³¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡Ø£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÄ¹ÂÇ£±ËÜ¡£¤½¤¦¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ä¤âÀ¼³Ý¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¾¤ËËÞÂàÁ´Éô¡¢»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄ¹ÂÇ£±ËÜ¤¢¤ì¤Ð£Ï£Ë¡×¤È¶Ë¤á¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼³Ý¤±¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¡ÖËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÂÇ·â¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÁ´µå¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°»ØÎá¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤ÎÂÇ¼Ô¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢°¤¯¤Ê¤ë¤È¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢µå¤òÄÉ¤¤¤«¤±½Ð¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÀâ¤¯Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¿¶¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Þ¥¨¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç°Å¼¨¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥â¥ó¥Æ¥í¤â¡ÖÁ°¤Ï¡ØÂÇ¤Á¤¿¤¤¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï²æËý¡£ÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµå¤À¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ«»³¥³¡¼¥Á¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢Á°¸þ¤¤À¡£
¡¡»Ä¤ê£´£°»î¹ç¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜ»Ø¤¹£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸ñ¤Î½õ¤Ã¿ÍÂçË¤¤¬º£¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£