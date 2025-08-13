ドジャース・大谷翔平と代理人のＮ・バレロ氏が、ハワイ島にある総額２億４０００万ドル（約３５０億円）規模の高級住宅開発を巡って提訴されたと１１日（日本時間１２日）、ＡＰ通信などが伝えた。記事によると、開発業者と不動産ブローカーが「プロジェクトから不当に排除された」と訴えた。

ハワイ州巡回裁判所に提出された訴状では、２人が当地のハプナコーストに１４戸の住宅を建設し、１戸あたり平均１７３０万ドル（約２５億円）で販売する計画を１１年前に立てたとされる。２３年に同プロジェクトの広告塔として大谷と契約を締結。１戸の購入やオフシーズンの滞在など約束し、日本への波及効果を見込んでいたが、その後バレロ氏が開発側に繰り返し譲歩を要求。「話が通らなければ大谷を撤退させる」と脅したといい、今年７月には同氏の要求によって２人が解雇されたとしている。

原告側は「これは権力の乱用だ。被告は脅迫と根拠のない法的主張で原告を追い出した。（大谷も）行動の責任を負うべきであり、代理人に守られるべきではない」と数百万ドル程度の損失を主張。請求する賠償額は裁判で決めるとしている。バレロ氏の代理人事務所「ＣＡＡ」社はこの件に関するコメントを拒否した。