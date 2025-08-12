¤â¤·¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ïÊÌ¤òº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡© ¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¡×¤Î±¢ËÅÏÀ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡È¥º¥µ¥ó²á¤®¤ë¡ÉÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¡Ò¡Ö¼«±ÒÂâ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Ì¿Ãæ¤·¤¿¡×¡Ö¼«±ÒÂâÉ¸Åªµ¡¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¡ÄÇ¯¡¹À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¡×¤Î±¢ËÅÏÀ¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¡ÔNHK¤Ï¡Öµ¶Æ°²è¤Ç¤¢¤ê¡Ä¡×¤È²óÅú¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1985Ç¯8·î12Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¡£»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¡¢ÄÆÍî¤Ë¼«±ÒÂâ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±¢ËÅÏÀ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸µÆü¹ÒµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÀÄ»³Æ©»Ò»á¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÃøºî¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÄ»³»á¤ÎÃøºî¤Ç¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀìÌç²È¤«¤éµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¤Ë·³»öÌÌ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤ò»î¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Î¼çÄ¥¤Îº¬´´ÉôÊ¬¤òÀ®¤¹¤â¤Î¤Ë¡¢Æü¹Òµ¡¤òÄÉÈø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦F-4¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÀïÆ®µ¡2µ¡¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÄ»³»á¤Îµ½Ò¤ÏÃ×Ì¿Åª¤ÊÌ·½â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤ËÀÄ»³Æ©»Ò»á¤Î¡ØÆü¹Ò123ÊØÄÆÍî¤Î¿·»ö¼Â ÌÜ·â¾Ú¸À¤«¤é¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡Ù¤«¤é°úÍÑ¤¹¤ë¡£
¼«±ÒÂâ¤ÎF-4EJÀïÆ®µ¡¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¤³¤Îµ½Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©¸ãºÊ·´¾å¶õ¤ò18»þ40Ê¬º¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à2µ¡¤¬Èô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¡¢K¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¾å¶õ¤ò18»þ35Ê¬º¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥È¥à2µ¡¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤ë¤¤ÄÆÍîÁ°¤Ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÏÆü¹Òµ¡¤òÄÉÈø¤·¤ÆÈô¹Ô¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄÆÍî¤¹¤ë¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ½Ò¤«¤éÀÄ»³»á¤ÏÌÜ·â¾Ú¸À¤Î¿®ØáÀ¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÀïÆ®µ¡¤ÎÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤È·²ÇÏ¸©¸ãºÊ·´¤Þ¤ÇÄ¾Àþ¤Ç¤âÌó200km¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Îµ÷Î¥¤ò18»þ35Ê¬¤«¤é40Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇÎÉ¤Î¾ò·ï¤Ç¤â»þÂ®2400km¡¢ÉÃÂ®667m¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÈô¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï²»Â®¤Î2ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Ï2¤Ë¶á¤¤¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Ï1.96¡Ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥º¥µ¥ó²á¤®¤ë¸¡¾Ú¤È¡¢ÌÜ·â¾Ú¸À¤Î¿®ØáÀ
¡¡¥«¥¿¥í¥°¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¡¢F-4¤Ï¥Þ¥Ã¥Ï2.2¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¶²»Â®ÀïÆ®µ¡¤Ç¤âÄ¶²»Â®Èô¹Ô¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ©Ìó¤¬È¼¤¦¡£Ä¶²»Â®Èô¹Ô¤ÇÀ¸¤¸¤ë¾×·âÇÈ¤Ï¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¡¼¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇú²»¤òÈ¼¤¦¤¬¡¢²¾¤ËÄ¶²»Â®Èô¹Ô¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃÏ¾å¤ÇÇú²»¤òÄ°¤¯¿Í¤ÏÂ¿¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÀÄ»³»á¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¿ô¿Í¤Î¾Ú¸À¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤ÌÜ·â¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤âÀÄ»³»á¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿ÌÜ·â¾Ú¸À¤ÏÎÇÀþ¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÄã¶õÈô¹Ô¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¾×·âÇÈ¤Ë¤è¤êÃÏ¾å¤Î²È²°¤ËÈï³²¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊó¹ð¤Ï²ÉÊ¹¤Ë¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡²¾¤ËÆü¹Òµ¡¤ò¥Þ¥Ã¥Ï2¶á¤¤Â®ÅÙ¤ÇÄÉÈø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²»Â®¤è¤êÃÙ¤¯Èô¤ÖÆü¹Òµ¡¤ò¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤ÏÀÄ»³»á¤Î¼çÄ¥¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸¡¾Ú¤¬¥º¥µ¥ó²á¤®¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÌÜ·â¾Ú¸À¤½¤Î¤â¤Î¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£¸µÆü¹Ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¿ù¹¾¹°»á¤ÏÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜ·â¾Ú¸À¤Ç¤Ï»þ·ÏÎóÅª¤Êºø¸í¤¬Â¿¤¯¡¢µ²±¤Îº®Æ±¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Í¤Îµ²±¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï²áµî¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¼èºà¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£1989Ç¯²Æ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê¥³¥ß¥±¡§Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³«ºÅÄ¾Á°¤ËÅìµþ¡¦ºë¶ÌÏ¢Â³ÍÄ½÷Í¶²ý»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆµÜºê¶Ð¸µ»à·º¼ü¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢²áµî¤ËµÜºê¤¬¥³¥ß¥±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¥³¥ß¥±²ñ¾ì¤Ë¼èºà¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë10Ëü¿Í¤ÎµÜºê¶Ð¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿±½¤Î¿¿µ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼èºà¤À¡£
¡¡Â¿¿ô¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âºÙÉô¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÊ¸¸¥¤â¡Ö5Ëü¿Í¤ÎµÜºê¶Ð¡×¤«¤é¡Ö40Ëü¿Í¤ÎµÜºê¶Ð¡×¤Ë¤Þ¤ÇÇ¯¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶«¤ó¤À¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï±½¤òÈÝÄê¤·¡¢Åö»þ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÅö»þ¸«¤¿¤³¤È¤â¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ±ûÂç³Ø¤Î¾¾ÅÄÈþº´¶µ¼ø¤Ë»Ç¤¦¤È¡¢¡Öµ²±¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡Ø¸«¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¸å¤Çµ²±¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÌÜ·â¾Ú¸À¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ±ÇÁü¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬±³¤ò¤Ä¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢ÉÔÀ¿¼Â¤ÊÌõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ·â¾Ú¸À¤¬»ý¤ÄÌäÂê¤ò¸ì¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¡£¡ÊYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡Ö10Ëü¿Í¤ÎµÜºê¶Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡ÀÄ»³»á¤Î²¾Àâ¤ÏÌÜ·â¾Ú¸À¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀººº¤â²ø¤·¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²¾Àâ¤È¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ïÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¾èµÒ¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿²òÀÏ¡Ê¤É¤³¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤¬²òÀÏ¤·¤¿¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤äÌÜ·â¾Ú¸À¤«¤éÉâ¾å¤·¤¿¡ÖÀÖ¿§¤Î¤À±ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï±ßÅû·Á¤Î¤â¤Î¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Äã¶õ¤Ç±¦Àû²óÃæ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Îº¸Â¦Ê¢Éô¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿ÊªÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£°Ê²¼¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡£
¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÂè°ìÀ¤Âå¡Ê1956Ç¯¡Á1973Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¤½¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò¤Ò¤¤Ê¤¬¤éÈô¹Ô¤¹¤ë·¿¼°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Âè2À¤Âå¡Ê1970Ç¯¡Á1985Ç¯¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ëÍÀþÍ¶Æ³Êý¼°¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¾È½àÁõÃÖ¤Ë¤è¤ëÀÖ³°ÃµÃÎµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥º¥ì¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÈ¾¼«Æ°Êý¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÌ¿ÃæÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âè3À¤Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿1985Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢ÍÀþÊý¼°¤«¤é¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦¥»¥ß¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÍ¶Æ³Êý¼°¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸åÌ¿ÃæÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍ¶Æ³Êý¼°¤¬¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê°Ê²¼Â³¤¯¡Ë
ÀÄ»³Æ©»Ò¡ØÆü¹Ò123ÊØÄÆÍî¤Î¿·»ö¼Â ÌÜ·â¾Ú¸À¤«¤é¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡Ù
¡¡É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¯¤··³»ö¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤âÆ±ÍÍ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÎ¦¾å¤Ç¼ÖÎ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ·â¤ÄÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î²òÀâ¡Ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡Ë¤Ç¡¢¤ª¤è¤½Æü¹Òµ¡¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÀÄ»³»á¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ïÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ëÁ´ÈÌ¤Î³µÀâ¤ÈÍÊ¸î¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ØÆü¹Ò123ÊØÄÆÍî¤Î¿·»ö¼Â¡Ù¤ËÂ³¤¯¡ØÆü¹Ò123ÊØÄÆÍî °äÊª¤Ï¿¿Áê¤ò¸ì¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¿äÂ¬¤òÎ¢¤Å¤±¤ëÀÄ»³»á¤Î¡Ö²¾Àâ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
È¬·î¶åÆü¤ËÆüËÜ³¤Â¦¡Ê¼ã¶¹ÏÑ¡Ë¤Ç¤Î¹ñ»º½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈô¹Ô¥Æ¥¹¥È¤¬Ìµ»öÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¤è¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼º£ÅÙ¤ÏÁêÌÏÏÑ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤Þ¤ºµ¿Ìä¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë·³»ö´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î·±Îý¤È¤·¤ÆÂç·¿Çú·âµ¡¤Þ¤¿¤ÏÂç·¿Í¢Á÷µ¡¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ·±Îý¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²¾Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤¬°ì¶åÈ¬»°Ç¯¤Ë½éÈô¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶õÃæµëÌýµ¡¥¤¥ê¥å¡¼¥·¥ó78¡Ê¶-78¡Ë¤òÌÏ¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Î°úÍÑ¤Ç¤¤¤¦¡Ö¹ñ»º½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤È¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤ÎÃÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ëSSM-1¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£·³»ö¤Î°ìÈÌ¾ï¼±¤È¤·¤Æ¡¢·³´Ï¤òÁÀ¤¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¹Ò¶õµ¡¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢SSM-1¤ËÅöÁ³¤½¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö·³»ö´Ø·¸¼Ô¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ëÀÄ»³»á¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ïÊÌ¤òº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÀÄ»³»á¤¬·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë1985Ç¯8·î11Æü¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹µ»ö¤Ë¤¢¤ë¡¢³«È¯Í½Äê¤Î¶õÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¾ì¹ç¡¢µ»öÊ¸Ãæ¤Î¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¶õÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊÃ»µ÷Î¥¡¢³ÊÆ®ÍÑ¡Ë¤È¶õÂÐ´Ï¡¢´ÏÂÐ´Ï½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡×¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¸³¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ËÉ±ÒÄ£µ»½Ñ¸¦µæËÜÉô¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡ØËÉ±ÒÄ£µ»½Ñ¸¦µæËÜÉô¸Þ½½Ç¯»Ë¡Ù¤Î³«È¯ÀþÉ½¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¶õÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¸å¤Î90¼°¶õÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆ¤Ï¾¼ÏÂ61Ç¯ÅÙ¤Ë»îºî¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢µ»½Ñ»î¸³¤Ï¾¼ÏÂ62Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£1985Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹ñ»º½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÍÎ¾åÈô¹Ô¼Â¸³Ãæ¤ËÆÍÈ¯Åª»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¡¢Æü¹Ò123ÊØ¤ÎÈô¹ÔÃæ¡¢°ËÆ¦°ð¼è²¤Ç¿âÄ¾ÈøÍã¼þÊÕ¤Ë°ÛÊÑ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤òÀÄ»³»á¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SSM-1¤Ï½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¶õÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Æü¹Òµ¡¤Ë°ÛÊÑ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢ÀÄ»³»á¤Îµ½Ò¤«¤é¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ïÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤Ê¤ê¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡ØÆü¹Ò123ÊØÄÆÍî¤Î¿·»ö¼Â¡Ù¤Î¤¢¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼¡¤Ë½Ð¤·¤¿¡ØÆü¹Ò123ÊØÄÆÍî °äÊª¤Ï¿¿Áê¤ò¸ì¤ë¡Ù¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢»ä¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£»ä¤¬¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¸µ¼«±ÒÂâ°÷¤¿¤Á¤ä¡¢Îí¼°ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë½ªÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¼«±ÒÂâ¤ò·Ð¤ÆÆü¹Òµ¡Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¿®ÂÀÀµÆ»»á¡¢³¤·³¾¯º´¤ÇÎí¼°ÀïÆ®µ¡¶µ´±¤À¤Ã¤¿¾åÌîÂ¼Â¼Ä¹¤Î¹õß·¾æÉ×»á¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¹Ò123ÊØ¤Î¸¡»ëÃ´Åö°å»Õ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤´°äÂÎ¾õ¶·°ìÍ÷É½¡Ù¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÆâÍÆ¤«¤é¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉð´ïÇ³ÎÁ¤òÈï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÉð´ï¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÀïÆ®µ¡¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀï¤¦·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¿Í´Ö¤ä¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼²áÄø¡Ê°úÍÑ¼ÔÃí¡§¥Þ¥Þ¡Ë¤ò½¤Î»¤·¤¿ÆÃ¼ìÂâ°÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢²á¹ó¤ÊÀïÆ®·±Îý¤ò½Å¤Í¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Éô³°¼Ô¤äÅÔ¹ç¤Î°¤¤ÉôÆâ¼Ô¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¨¤ë¼¡¸µ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¾¡¼ê¤Ê²±Â¬¤Ë¤è¤ëÈÝÄê¤Ê¤É¤Ï¡¢¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¾ã³²¤³¤½¤¢¤ì¡¢²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈãÈ½¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÍ¤Êü¤¹¡¦¸«²¼¤¹ÂÖÅÙ
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÌµÅ¨¤ÎÏÀË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÈ¿ÏÀ¤ÏÌµ²ÁÃÍ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤äÆ±°Õ°Ê³°¤Î°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤ÎÈãÈ½¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆÍ¤Êü¤¹¤«¸«²¼¤¹¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£Á°½Ò¤Î¿ù¹¾»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌ¾»Ø¤·¤»¤º¡¢¡ÖÊØ¾èËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¸µÆü¹Ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂ¾¿Í¤Ë»ô¤¤´·¤é¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÀº¿À¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤â¼«Âº¿´¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤é¤³¤Î»ö·ï¤ò¸ì¤ë»ñ³Ê¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ù¹¾»á¤ÏÀÄ»³»á¤Î¼«±ÒÂâ¡¦ÊÆ·³´ØÍ¿ÏÀ¤ò±¢ËÅÏÀ¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¸ø³«¤ÈºÆÄ´ºº¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÀÄ»³»á¤ÈÆ±¤¸¼çÄ¥¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¶¨ÎÏ¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀÄ»³»á¤ÏÃ¯¤«¤ÎÁö¶é¤ÈÇ§Äê¤·¤ÆµñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÉÔ²Ä²ò¤À¡£¸¦µæ¤ËÈãÈ½¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç·³·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤É®¼Ô¤ÎÈ¿ÏÀ¤âÀÄ»³»á¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌµ²ÁÃÍ²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¡¢Ä¹¤é¤¯¾ðÊóÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ´±¡£¸µ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È2¿Í¤Ë¡¢ÀÄ»³»á¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊÀÐÆ° Îµ¿Î¡Ë