〈「よく生きていたなぁ」レスキュー隊が墜落した飛行機から“何か動いているもの”を発見…《520人が死亡した墜落事故》生還者4人が救出された“奇跡のような瞬間”【日航123便墜落】〉から続く1985年8月12日、520人が死亡した「日航123便墜落事故」。同事故の悲惨さがわかる遺体安置所として利用された体育館の様子とは？事故当時、現地を取材したジャーナリストの米田憲司氏の新刊『日航123便事故 40年目の真実』（宝島社）