不動産投資アドバイザーの木村洸士氏「うまくいってる人から教わるのが最短ルート」―9割が失敗する不動産投資で成功する方法とは？

YouTubeチャンネルで公開された動画「こういう投資をすれば資産2.5億円以上を余裕で狙える！不動産投資のリアルな成功法則を徹底解説！」にて、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、不動産投資の「成功法則」や『9割が儲からない』とされる背景、その打開策を熱く語った。「うまくいってる人から教わるっていうのは、成功するための最短の近道になります」と木村氏は冒頭から強調。自身の経験とノウハウに基づき、不動産投資で成功するために必要なマインドと具体的なポイントを惜しみなく解説した。



木村氏は「不動産投資って、9割が儲からないって言われてるの、皆さんご存知でした?」と投げかけ、その理由について徹底解説。「新築や中古のワンルームマンションを始め、多くの人が『利益が出ない』分野に投資しているのが失敗の原因。しかも購入時に『節税対策になりますよ』『老後も安心です』と売り文句に惹かれ、赤字物件をつかまされることが多い」と指摘した。その上で「7割もの人が利益の出ないワンルームに手を出す。だから“始めた時点で失敗”となりやすい」と現実を明かす。



では、どうすれば成功の1割に入れるのか。「大事なのは収益と資産、両方が得られる物件を選ぶこと」と木村氏。「郊外の木造アパートや中古戸建は土地が残るし、家賃収入も見込めて、黒字運用と資産形成が両立できる」とし、「知識・戦略・メンター選びの3つが不可欠」と力説する。「戦略を持って、『どうやって複数を買い進めるか』『どんな金融機関を使うか』まで設計して初めて、資産2.5億円越えも現実になる」とも述べた。



また、再三警告したのが「外れのメンター」の存在。「外れのメンターに捕まりたくないですよね？ 外れのメンターは、一つの分野に特化しすぎている人が多い」と語り、「不動産は幅広い分野がある。自身も“新築アパート・中古アパート・中古戸建”と、全体像を教えている。特定分野への誘導には気を付けて」と注意喚起した。



動画の締めくくりに木村氏は、「この分野でうまくいった先輩＝メンターを見つけることが成功の鍵です。僕自身も2000人以上指導してきた経験をもとにこれからも役立つ情報を届けます」と視聴者に呼びかけ「このチャンネルが、より多くの人の資産形成や人生の転機となれば」と語りつつ、今後も続くリアルな情報発信に期待を募らせていた。