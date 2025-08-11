2²èÌÌÉ½¼¨¤Ç¤âµç¶þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö ¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/8/11
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯7·î28Æü¡Á8·î3Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥·¥ë¥Ð¡¼
MD3Y4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
2°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥Ö¥ë¡¼
MD4A4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
3°Ì¡¡iPad mini Wi-Fi 128GB ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤
MXN63J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
4°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥Ô¥ó¥¯
MD4E4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
5°Ì¡¡LAVIE Tab T10
T1055/KAS¡ÊNEC¡Ë
6°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥¤¥¨¥í¡¼
MD4D4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
7°Ì¡¡LUCA Tablet TE10D1M64 ¥°¥ì¡¼
TE10D1M64-KV1H¡Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ë
8°Ì¡¡LAVIE Tab T8
T0855/KAS¡ÊNEC¡Ë
9°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi 256GB ¥Ö¥ë¡¼
MCA34J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
10°Ì¡¡Wacom MovinkPad 11
DTHA116CL0Z¡Ê¥ï¥³¥à¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥·¥ë¥Ð¡¼
MD3Y4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
2°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥Ö¥ë¡¼
MD4A4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
3°Ì¡¡iPad mini Wi-Fi 128GB ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤
MXN63J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
MD4E4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
5°Ì¡¡LAVIE Tab T10
T1055/KAS¡ÊNEC¡Ë
6°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥¤¥¨¥í¡¼
MD4D4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
7°Ì¡¡LUCA Tablet TE10D1M64 ¥°¥ì¡¼
TE10D1M64-KV1H¡Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ë
8°Ì¡¡LAVIE Tab T8
T0855/KAS¡ÊNEC¡Ë
9°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi 256GB ¥Ö¥ë¡¼
MCA34J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
10°Ì¡¡Wacom MovinkPad 11
DTHA116CL0Z¡Ê¥ï¥³¥à¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£